Представитель США при НАТО заявила, что альянс "внимательно относится и прилагает больше усилий в отношении Грузии".

Об этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила в ответ на вопрос Первого канала Грузии в ходе онлайн-пресс-конференции, пишет Грузия.Online.

Первый канал Грузии поинтересовался, входит ли будущее стран-кандидатов в НАТО, в частности Грузии, в повестку дня встречи министров обороны и как она оценивает усилия Грузии как страны-партнера.

«У нас есть политика открытых дверей, и, как все знают, мы недавно мы приняли Северную Македонию. Мы также предоставили Украине статус партнера с расширенными возможностями, который у Грузии уже есть.

Это означает, что мы внимательно относимся и прилагаем больше усилий в отношении Грузии и Украины.

Учитывая, что они являются нашими ближайшими партнерами, мы считаем, что эти обе страны сталкиваются с российской агрессией. Россия пытается незаконно захватить части Грузии и Украины. НАТО твердо стоит за суверенитет этих двух стран, и мы будем продолжать это делать», — заявляет Кей Бейли Хатчисон.