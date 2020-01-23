Постпред США в НАТО: Мы прилагаем больше усилий в отношении Грузии
|14:45 17.06.2020
|Грузия
Представитель США при НАТО заявила, что альянс "внимательно относится и прилагает больше усилий в отношении Грузии".
Об этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила в ответ на вопрос Первого канала Грузии в ходе онлайн-пресс-конференции, пишет Грузия.Online.
Первый канал Грузии поинтересовался, входит ли будущее стран-кандидатов в НАТО, в частности Грузии, в повестку дня встречи министров обороны и как она оценивает усилия Грузии как страны-партнера.
«У нас есть политика открытых дверей, и, как все знают, мы недавно мы приняли Северную Македонию. Мы также предоставили Украине статус партнера с расширенными возможностями, который у Грузии уже есть.
Это означает, что мы внимательно относимся и прилагаем больше усилий в отношении Грузии и Украины.
Учитывая, что они являются нашими ближайшими партнерами, мы считаем, что эти обе страны сталкиваются с российской агрессией. Россия пытается незаконно захватить части Грузии и Украины. НАТО твердо стоит за суверенитет этих двух стран, и мы будем продолжать это делать», — заявляет Кей Бейли Хатчисон.
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