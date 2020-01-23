Постпред США в НАТО: Мы прилагаем больше усилий в отношении Грузии

14:45 17.06.2020   Грузия

Представитель США при НАТО заявила, что альянс "внимательно относится и прилагает больше усилий в отношении Грузии".

Об этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила в ответ на вопрос Первого канала Грузии в ходе онлайн-пресс-конференции, пишет Грузия.Online.

Первый канал Грузии поинтересовался, входит ли будущее стран-кандидатов в НАТО, в частности Грузии, в повестку дня встречи министров обороны и как она оценивает усилия Грузии как страны-партнера.

«У нас есть политика открытых дверей, и, как все знают, мы недавно мы приняли Северную Македонию. Мы также предоставили Украине статус партнера с расширенными возможностями, который у Грузии уже есть.

Это означает, что мы внимательно относимся и прилагаем больше усилий в отношении Грузии и Украины.

Учитывая, что они являются нашими ближайшими партнерами, мы считаем, что эти обе страны сталкиваются с российской агрессией. Россия пытается незаконно захватить части Грузии и Украины. НАТО твердо стоит за суверенитет этих двух стран, и мы будем продолжать это делать», — заявляет Кей Бейли Хатчисон.



Ще на цю тему:

18:00 09.06.2020
Все военные базы в Грузии будут обустроены по единому стандарту НАТО
12:40 26.05.2020
США запевнили Грузію у підтримці її територіальної цілісності та прагнення до НАТО
11:20 06.05.2020
Отложенные из-за коронавируса учения НАТО пройдут в Грузии в 2021 году
09:50 13.04.2020
Кораблі НАТО відвідали порт Грузії
12:40 08.04.2020
В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
17:45 11.03.2020
Грузия построит новый командный центр для учений с НАТО
14:00 18.02.2020
Правительство Грузии утвердило специальное правило допуска кораблей НАТО в порты страны
20:30 10.02.2020
Интеграция Грузии в НАТО - лучший шаг для прекращения российской агрессии - депутат ЕП
14:10 23.01.2020
Глава МЗС Туреччини: Грузія має бути в НАТО
12:20 23.01.2020
Грузия обсудила с НАТО острые вопросы, связанные с оккупацией
08:15 28.10.2019
Генсек НАТО встретился с главой грузинского оборонного ведомства / Фото
14:21 25.10.2019
Два військові кораблі НАТО увійшли в порт Батумі в Грузії
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
Всі новини країни
Армения Армения
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 17.06.2020
ЮВО: У российских мотострелков в Абхазии начался масштабный полевой выход
14:45 17.06.2020
Постпред США в НАТО: Мы прилагаем больше усилий в отношении Грузии
09:46 16.06.2020
Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна
12:30 15.06.2020
Россия является главной проблемой Грузии – министр обороны
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 17.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 16, 17 июня
20:45 17.06.2020
Российские банкиры просят правительство не переходить на отечественное ПО и IT-оборудование: нет современных технологий
19:30 17.06.2020
Брюссель: ЄС не буде переглядати політику щодо Росії
19:15 17.06.2020
"Каспийский меч": Стали известны подробности применения российских "Калибров" в Сирии / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 17.06.2020
Турция успешно продолжает операцию «Pençe-Kaplan» в Ираке
15:40 16.06.2020
Зрив турецько-російських переговорів: Боротьба за Лівію та Сирію загострюється
20:07 15.06.2020
Турецкие газовики отказываются платить “Газпрому” 2 млрд долларов
18:35 15.06.2020
В Турции спущен на воду траулер для России
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 17.06.2020
Депутати не дали згоду на приватизацію Північно-Кримського каналу
20:00 17.06.2020
В госпитале ЧФ России учились оказывать помощь пострадавшему водолазу
19:00 17.06.2020
Посадовцям "Електроважмашу" повідомили про підозру за незаконні поставки до РФ
18:45 17.06.2020
В Крыму задержаны участники банды Басаева и Хаттаба – ФСБ РФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд