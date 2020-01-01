Парламент Вірменії 16 червня задовольнив клопотання генпрокурора і позбавив депутатської недоторканності голову найбільшої опозиційної партії країни «Процвітаюча Вірменія» Гагіка Царукяна.

Тепер щодо нього може бути розпочато кримінальне переслідування за звинуваченням у хабарях на парламентських виборах 2017 року та за іншими статтями. Парламент також дозволив заарештовувати Царукяна, пише Радіо Свобода.

Царукян вважається одним з найбагатших людей Вірменії. Під час виступу в парламенті він заявив, що його кримінальні справи сфабриковані «за політичним замовленням», тому що він критикує нинішній уряд Ніколи Пашиняна.

Щодо Царукяна відкрито справи за трьому статтями – про підкуп виборців, неліцензійну гральну діяльність і незаконну забудову.

Прихильники Царукяна вже кілька днів влаштовують масові акції протесту на вулицях Єревана. У вівторок вони зібралися біля будівлі парламенту, після чого було затримано понад 100 осіб. У вихідні на аналогічних протестах було затримано більш ніж 250 людей.