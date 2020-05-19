Міністерство культури прибрало з переліку заборонених на в'їзд в Україну російську телеведучу й акторку Катерину Варнаву, яка відвідувала окупований Крим.

Наказ підписала на той час глава Мінкульту Світлана Фоменко, передає Цензор.НЕТ.

"Оновити список осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, вилучивши з нього Катерину Варнаву", - йдеться в указі.

У травні 2017 року стало відомо, що СБУ заборонила Катерині Варнаві в'їзд в Україну строком на 5 років. Учасниці Comedy Woman, в тому числі й Варнава, у 2016 році на концерті у Криму співали пісню про президента Росії Володимира Путіна. У лютому 2020 року стало відомо, що у 2019 році Державне агентство України з питань кіно заборонило демонструвати фільм "Вісім перших побачень" від 2012 року, в якому грала Катерина Варнава. Одним із продюсерів і сценаристів фільму був президент України Володимир Зеленський, який також грав у ньому одну з головних ролей.

Фото з сайту Цензор.НЕТ