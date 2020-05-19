Російській акторці, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили в'їзд до України / Документ
|14:00 17.06.2020
|Крым
Міністерство культури прибрало з переліку заборонених на в'їзд в Україну російську телеведучу й акторку Катерину Варнаву, яка відвідувала окупований Крим.
Наказ підписала на той час глава Мінкульту Світлана Фоменко, передає Цензор.НЕТ.
"Оновити список осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, вилучивши з нього Катерину Варнаву", - йдеться в указі.
У травні 2017 року стало відомо, що СБУ заборонила Катерині Варнаві в'їзд в Україну строком на 5 років. Учасниці Comedy Woman, в тому числі й Варнава, у 2016 році на концерті у Криму співали пісню про президента Росії Володимира Путіна. У лютому 2020 року стало відомо, що у 2019 році Державне агентство України з питань кіно заборонило демонструвати фільм "Вісім перших побачень" від 2012 року, в якому грала Катерина Варнава. Одним із продюсерів і сценаристів фільму був президент України Володимир Зеленський, який також грав у ньому одну з головних ролей.
Фото з сайту Цензор.НЕТ
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