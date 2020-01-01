Суд в Одесі залишив у силі вирок колишньому керівнику газового терміналу в порту Рені

13:30 17.06.2020   Одесса

Апеляційною інстанцією залишено у силі вирок Київського районного суду Одеси стосовно колишнього керівника та трьох співробітників газового терміналу в порту Рені та застосовано спеціальну конфіскацію майна вартістю близько 100 млн грн. 

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГП.

"За принципової позиції прокурорів прокуратури Одеської області апеляційною інстанцією залишено у силі вирок Київського районного суду Одеси стосовно колишнього керівника та трьох співробітників газового терміналу в порту Рені та застосовано спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торговельному порту, ринкова вартість якого становить близько 100 млн грн",- йдеться в повідомленні.

Так, слідством з’ясовано, що це підприємство було придбано у 2012 році членами злочинної організації та використовувалося для маскування злочинів щодо ухилення від сплати податків під виглядом фіктивного вивезення нафтопродуктів.

Як нагадує ОГП, що засуджені діяли у складі злочинної організації під керівництвом українського бізнесмена-втікача та своїми діями сприяли умисному ухиленню підконтрольних йому підприємств від сплати податків, організовували складання завідомо неправдивих офіційних документів щодо фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі митної території України.

Видавництво нагадує, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) здійснює аудит активів, належних бізнесмену-втікачу Сергію Курченку, зокрема, і “Українського Медіа Холдингу” (УМХ).



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