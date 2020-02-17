Міністри оборони країн Північноатлантичного альянсу затвердять пакет заходів у відповідь на нарощування Росією свого ракетного арсеналу.

Це рішення вони ухвалять на засідання 17-18 червня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає УНН з посиланням на DW.

"Ми обговоримо безпекові наслідки зростання російського арсеналу ракет, здатних нести ядерні боєголовки", - заявив генсек, зауваживши, що розгортання Москвою ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією НАТО) призвело минулого року до розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД).

"З того часу, Росія продовжила модернізацію свого ракетного арсеналу, включно з гіперзвуковими озброєннями. Я очікую, що у відповідь на це міністри обороні погодять конкретний і збалансований пакет політичних і військових заходів", - повідомив Столтенберг.

За його словами, серед заходів буде посилення протиракетної та протиповітряної оборони, наприклад розгортання додаткових американських систем Patriot, а також закупівлі винищувачів п'ятого покоління.

"Ми також адаптуємо до нових викликів наші навчання та розвідку", - додав генсек.

Міністри оборони країн Альянсу обговорять і ядерне стримування. "Ми продовжимо дбати про те, щоб засоби ядерного стримування НАТО залишалися безпечними, надійними та ефективними", - зазначив Столтенберг.

Він повторив обіцянку, що НАТО не повторюватиме "дестабілізаційну поведінку Росії" та не розміщуватиме у Європі нові ракети наземного базування з ядерними боєголовками.