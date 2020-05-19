Підкомітет Ради погодив створення 10 районів в АР Крим
|10:15 17.06.2020
|Крым
Підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради погодив створення 10 районів в Автономній Республіці Крим в рамках адміністративної реформи.
Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише ZN,UA.
Згідно сайту комітету, в середу, 17 червня, відбудеться засідання, на якому депутати вирішать, чи підтримувати законопроект, який передбачає створення Бахчисарайського, Джанкойського, Євпаторійського, Керченського, Курманського, Перекопського, Сімферопольського, Феодосійського, Ялтинського районів. У Севастополя залишається спеціальний статус міста центрального підпорядкування.
Раніше Кабінет міністрів України затвердив створення 10 районів в Автономній Республіці Крим в рамках адміністративної реформи. На даний момент на анексованому Росією півострові – 14 районів та Севастополь.
Як повідомлялося, в Кабміні підтримали створення 129 районів.
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