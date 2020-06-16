Фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» признаны Amnesty International узниками совести
|12:45 17.06.2020
|Ялта
Правозащитная организация Amnesty International признала узниками совести шестерых крымских политзаключенных, фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмира-Усеина Куку, Муслима Алиева, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Арсена Джеппарова и Рефата Алимова.
Об этом сообщается на странице украинского офиса международной правозащитной организации Amnesty International в Fаcebook, пишет flot2017.
«22 июня российский Апелляционный военный суд рассмотрит обвинительный приговор, который вынесли правозащитнику Эмиру-Усеину Куку и пяти соответчикам по тому же делу в ноябре 2019 года за якобы причастность к организации Хизб ут-Тахрир (запрещена как «террористическая» в России, но разрешена в Украине). Мы считаем дело сфабрикованным, а всех шестерых крымчан — Эмира-Усеина Куку, Муслима Алиева, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Арсена Джеппарова и Рефата Алимова — мы считаем узниками совести», — говорится в сообщении организации.
Организация Amnesty International требует немедленно освободить политзаключенных по данному уголовному делу безо всяких условий и аннулировать судимость.
Фото: «Крымская солидарность»
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