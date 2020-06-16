Правозащитная организация Amnesty International признала узниками совести шестерых крымских политзаключенных, фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмира-Усеина Куку, Муслима Алиева, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Арсена Джеппарова и Рефата Алимова.

Об этом сообщается на странице украинского офиса международной правозащитной организации Amnesty International в Fаcebook, пишет flot2017.

«22 июня российский Апелляционный военный суд рассмотрит обвинительный приговор, который вынесли правозащитнику Эмиру-Усеину Куку и пяти соответчикам по тому же делу в ноябре 2019 года за якобы причастность к организации Хизб ут-Тахрир (запрещена как «террористическая» в России, но разрешена в Украине). Мы считаем дело сфабрикованным, а всех шестерых крымчан — Эмира-Усеина Куку, Муслима Алиева, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Арсена Джеппарова и Рефата Алимова — мы считаем узниками совести», — говорится в сообщении организации.

Организация Amnesty International требует немедленно освободить политзаключенных по данному уголовному делу безо всяких условий и аннулировать судимость.

Фото: «Крымская солидарность»