Нефтегазовые доходы бюджета России рухнули на 70%

12:30 17.06.2020   Россия

Положение федерального бюджета России резко ухудшилось в мае, несмотря на повышение цен на нефть и окончание режима нерабочих дней.

По итогам месяца Минфин собрал в казну 889 млрд рублей - на 41% меньше, чем в тот же месяц год назад (1,504 трлн рублей), пишет российское издание finanz.ru.

Обвальное падение поступлений было зафиксировано почти по всем ключевым налогам, следует из предварительной оценки ведомства, опубликованной 11 июня.

Нефтегазовые компании в мае перечислили правительству лишь 214,2 млрд рублей. Это на 70% меньше, чем год назад (697,7 млрд рублей, .xls), вдвое ниже апрельской суммы (434,5 млрд рублей) и почти втрое - показателей начала года, когда бюджет ежемесячно собирал по 600 млрд рублей сырьевой ренты.

Хотя российская нефть заметно подорожала - с 18 до 31 доллара за баррель Urals, - Минфину это не помогло: экспортная пошлина была рассчитана по апрельским ценам и стала рекордно низкой с 1990х - 1 доллар за тонну сырой нефти и 2 доллара за тонну бензина.

Объем поставок при этом обвалился на 25% из-за соглашения ОПЕК+, обязывающего Россию убрать с рынка 2,7 млн баррелей в день.

К нефтяному шоку добавился газовый. Экспорт «Газпрома» в Европу к концу мая падал на 20%, трубопровод «Ямал-Европа» в отдельные дни стоял пустым, а средняя цена по контрактам оказалась вдвое ниже прошлогодней - 106 долларов за тысячу кубометров.

Поступления от несырьевого сектора экономики просели на 16%, до 697,7 млрд рублей. Единственным налогом, которого удалось больше, стал НДС - 243 млрд рублей против 213 млрд год назад.

Потоки налога на прибыль сжались почти вдвое - с 74 до 43 млрд рублей, НДС на импорт уменьшился на 14% - с 230 до 199 млрд рублей, ввозных пошлин таможне удалось собрать на 30% меньше - 41,9 млрд рублей против 59,7 млрд.

В целом поступления от ФТС рухнули на 43% - с 454 до 257 млрд рублей, Федеральная налоговая служба принесла на 39% меньше - 573 млрд рублей против 943 млрд.

И таможенники, и налоговая отстают от годового плана по наполнению казны уже почти на месяц. Собранной ими в мае суммы хватило, чтобы оплатить чуть больше половины расходов бюджета, даже несмотря на то, что дополнительных денег в экономику Минфин не вливал.

Несмотря на анонсированные пакеты помощи, в прошедшем месяце федеральный бюджет потратил 1,544 триллиона рублей - меньше, чем, например, в январе (1,624 трлн) или марте (1,735 трлн), когда антикризисных программ у правительства еще не было.

Впрочем, даже такие расходы оставили Минфин с «дырой» в размере 43% от бюджета, или 655 млрд рублей. Для ее покрытия он привлек 174,5 млрд рублей в виде долга, размещая облигации федерального займа, а еще 193 млрд рублей изъял из Фонда национального благосостояния. Остаток был профинансирован за счет накоплений на бюджетных счетах в ЦБ, которые за месяц сократились на 429 млрд рублей.

Можно констатировать, что правительство продолжает придерживаться «жесткой» бюджетной политики, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Кабмин анонсировал план восстановления экономического роста за 5 триллионов рублей, который по размеру - 5% ВВП - сопоставим с немецким. Впрочем, почти половина суммы - 2,3 трлн рублей - это расходы на нацпроекты, которые и так были заложены в бюджете. Еще 209 млрд рублей - это вливания в капитал Внешэкономбанка, который правительство с 2014 года спасает от дефолта и которому выделило уже почти триллион.

Меры поддержки бизнеса и населения существенно меньше - 1,6 трлн рублей, или 1,5% ВВП, указывает Орлова, причем действительно новых расходов будет еще меньше: на прямую социальную помощь выделяется 450 млрд рублей, или около 0,5% ВВП.



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