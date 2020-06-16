В Украину отправился первый контейнерный поезд из Уханя
|12:00 17.06.2020
|Украина
Вчера, 16 июня, из китайского города Ухань в Украину выехал контейнерный поезд, который стал первым прямым поездом между Уханем и Киевом и вторым, отправленным из КНР в столицу нашей страны.
Как пишет ЦТС, ожидается, что поезд будет находиться в пути 15 (максимум 18) суток. Путь от китайско-монгольской границы должен быть преодолен, как и в случае с первым прямым поездом КНР-Украина, чуть более чем за 10 суток.
26 июня запланирована отправка еще одного контейнерного поезда в Киев - из Наньчана.
Напомним, что первый рейс прямого контейнерного поезда в Украину был выполнен из Яньтайя. В течение пяти суток поезд достиг погранперехода между Китаем и Монголией (станции Эрлянь и Замын-Уудэ). Далее маршрут пролегал по территории Монголии до погранперехода Сухэ-Батор - Наушки, затем транзитом по территории РФ до украинского погранперехода Зерново. В Киев на терминал "Лиски" состав прибыл 9 июня.
В Украину было доставлено бурильное оборудование, велосипедные запчасти, мебель, бытовые товары, средства индивидуальной защиты, бензиновые триммеры, медицинское оборудование.
"Укрпошта" уже выразила заинтересованность в доставке таким поездом своих посылок из Поднебесной. Соответствующие переговоры между УЗ и НП планировалось провести 16 июня.
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