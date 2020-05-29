На Балтиці завершуються масштабні навчання Baltops 2020, які викликали різку реакцію Росії.

Baltops 2020 - традиційні навчання країн-членів НАТО, які проходять у районах Балтійського моря, у безпосередній близькості від кордонів Росії. У цьому році, через епідемічну ситуацію навчання були перенесені з весни на літо, а самі маневри обмежились лише морською та повітряною компонентами, пише defence-ua.

Загалом у Baltops 2020, які розпочались 7 червня та завершуються сьогодні 16 червня, взяли участь 19 країн-членів НАТО. Сили Альянсу на маневрах нараховували 3000 військових, 30 надводних кораблів та підводних човнів, а також декілька десятків літаків.





На передньому плані - USNS Supply (T-AOE 6), судно бойового забезпечення, за ним - есмінець USS Donald Cook

Під час Baltops 2020 сили НАТО відпрацювали елементи протиповітряної оборони, протидію кораблям противника, блокування та контроль ділянок акваторії та ліквідацію мінної загрози.

Ядром сил НАТО стали ракетні есмінці та фрегати: есмінець Aegis ВМС США USS Donald Cook (DDG 75), канадський фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), німецький фрегат Lubeck (F214), фрегат британського королівського флоту HMS Kent (F78) та норвезький фрегат Otto Suerdrup (F312).

Есмінець ВМС США Donald Cook та британський фрегат Fredericton



Зокрема Donald Cook - есмінець класу Arleigh Burke, який минулого року здійснив візит до Одеси, може нести до 56 ракет BGM-109 Tomahawk з дальністю польоту до 1600 км. Своєю чергою канадський, німецький та британський фрегат мають на озброєнні протикорабельні ракети Harpoon з дальністю польоту до 150 км, а норвезький, ракетами NSM, до 180 км.





Норвезький фрегат Otto Suerdrup (F312)

Також у навчаннях взяв участь корабель керування ВМС США USS Mount Whitney (LCC 20), який є одним з найсучасніших кораблів у своєму класі.





Mount Whitney, Donald Cook та Fredericton



Повідомляються що деякі епізоди навчань проходили на відстані 120 км від кордонів Росії. А сам факт навчань викликав різку реакцію Кремля, який демонстративно провів свої навчання, акцентувавши, що це зроблено у відповідь на маневри країн НАТО.

Зокрема у Калінінградській області відбулось тренування ракетних комплексів "Искандер" в яких було залучено 200 військових та 20 одиниць військової техніки. Під час них проводились умовні "електронні" пуски, а цілями було обрано ракетні комплекси, аеродроми, командні пункти та інші стратегічні об’єкти противника. Додамо, що офіційна дальність дії балістичних ракет "Искандера" до 500 км.

Крилата та балістична ракети "Искандера"



Водночас, у випадку застосування крилатої ракети (відомий індекс - Р-500), ця дальність може становити, за різними джерелами від 1500 до 2500 км. Саме через цю зброю у 2019 році був зруйнований договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який був одним з основних "запобіжників" від ядерної війни.

Крилата ракета для "Искандера", скоріш за все, оновлена версія забороненої радянської С-10 "Гранат"



Окрім маневрів з "Искандерами" російська авіація відпрацювала знищення надводних цілей противника фронтовими бомбардувальниками Су-24 та багатоцільовими винищувачами Су-30СМ. Загалом у цьому тренуванні взяли участь шість літаків.

Фактично, Альянс та Кремль відіграли епізод можливої Третьої світової війни під час якого сили НАТО намагаються заблокувати Балтику, а Росія наносить удар з Калінінградської області по важливих об'єктах противника.



Всі фото з сайту defence-ua