СБУ заявила, что командир военного корабля сотрудничает с россиянами / Фото
|08:15 17.06.2020
|Одесса
Военная контрразведка СБУ утверждает, что предотвратила утечку секретной информации к российским спецслужбам.
Как отмечается в сообщении ведомства, некий командир корабля Военно-морских сил Украины, капитан 2 ранга без разрешения командования выехал в оккупированный Крым, где «начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство», пишет Думская.
После этого, добавляют особисты, офицер вернулся в Одессу, где стоит его корабль, и начал скрытно собирать информацию с ограниченным доступом для передачи россиянам.
«Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства на полуостров. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из Вооруженных сил Украины», — отмечается в сообщении контрразведки.
ВКР добавляет, что открыто уголовное производство, не уточняя, по какой статье. У фигуранта изъяты носители информации, он отстранен от должности и лишен допуска к государственной тайне.
По данным «Думской», офицер, о котором идет речь, — командир аварийно-спасательного судна ВМСУ «Александр Охрименко» капитан второго ранга Анатолий Люлько, который ранее командовал малым разведывательным кораблем «Переяслав». О подозрении ему не сообщали, поскольку доказательств связей с российскими спецслужбами у СБУ нет. Впрочем, паспорт гражданина РФ кап-2, действительно, оформил.
Ранее военная контрразведка пыталась уличить в чем-то подобном начальника института военно-морских сил Одесской морской академии капитана первого ранга Петра Гончаренко, который до 2017 года возглавлял тыл ВМСУ. Ему тоже не сообщали о подозрении.
Ще на цю тему:
Схема на 131 млн грн: САП повідомила про підозру посадовцям з Одеси
СБУ прокоментувала обшуки на Одеській митниці
Начальника Одесской таможни задержали по подозрению в получении взятки, но вопрос еще решается / Видео
Україна депортує 9 злодіїв в законі з Росії та Грузії
Поліція затримала чоловіка, який "замінував" Одеський аеропорт
На Херсонщині правоохоронці припинили незаконний видобуток надр України окупаційною владою Криму / Фото, відео
В Мариуполе задержали агента ФСБ / Фото
Суд легалізував в Україні рішення Стокгольмського арбітражу про виплату ОПЗ більше $ 250 млн компанії Фірташа
В Херсоне в супермаркете дали сдачу купюрой в 220 гривен / Фото
Совладелица "7 километра" не убедила суд, что ее вынудили подарить долю в бизнесе сыну Юры Енакиевского