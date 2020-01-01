Военная контрразведка СБУ утверждает, что предотвратила утечку секретной информации к российским спецслужбам.

Как отмечается в сообщении ведомства, некий командир корабля Военно-морских сил Украины, капитан 2 ранга без разрешения командования выехал в оккупированный Крым, где «начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство», пишет Думская.

После этого, добавляют особисты, офицер вернулся в Одессу, где стоит его корабль, и начал скрытно собирать информацию с ограниченным доступом для передачи россиянам.

«Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства на полуостров. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из Вооруженных сил Украины», — отмечается в сообщении контрразведки.

ВКР добавляет, что открыто уголовное производство, не уточняя, по какой статье. У фигуранта изъяты носители информации, он отстранен от должности и лишен допуска к государственной тайне.

По данным «Думской», офицер, о котором идет речь, — командир аварийно-спасательного судна ВМСУ «Александр Охрименко» капитан второго ранга Анатолий Люлько, который ранее командовал малым разведывательным кораблем «Переяслав». О подозрении ему не сообщали, поскольку доказательств связей с российскими спецслужбами у СБУ нет. Впрочем, паспорт гражданина РФ кап-2, действительно, оформил.

Ранее военная контрразведка пыталась уличить в чем-то подобном начальника института военно-морских сил Одесской морской академии капитана первого ранга Петра Гончаренко, который до 2017 года возглавлял тыл ВМСУ. Ему тоже не сообщали о подозрении.



Капитан 2 ранга Люлько получает погоны, фото Думская