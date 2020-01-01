У Миколаєві з 16 червня відновили річкові перевезення

11:45 17.06.2020   Николаев

У Миколаєві з 16 червня після карантину відновлено річкові перевезення катером на лінії «Каботажний мол — Мала Корениха».

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради, пише Укрінформ.

«Відділ соціально-економічного розвитку мкр Велика та Мала Коренихи поінформував жителів мікрорайону про початок річкових перевезень катером на лінії «Каботажний мол — Мала Корениха». Пільговим категоріям пасажирів надається безоплатний проїзд за проїзним квитком коштом міського бюджету», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з відновленням навігації, працівники відділу соціально-економічного розвитку мкр Велика та Мала Коренихи організували роботу з прибирання прилеглої зеленої зони.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Нині в Україні триває адаптивний карантин до 22 червня.



Ще на цю тему:

18:00 01.06.2020
Криклий анонсировал запуск теплоходов "Ракета" на реках Украины
12:30 28.05.2020
В Николаеве запускают пассажирские перевозки речным транспортом
12:20 22.05.2020
Українське дунайське пароплавство отримало 180 млн чистого прибутку
10:40 28.04.2020
В Україні допустили іноземні судна до річкових перевезень
15:21 18.03.2020
В Херсоне из-за карантина отложат старт речной навигации
10:00 25.12.2019
Єдине судно АМПУ льодового класу в Дунайському регіоні обладнали РЛС / Фото
21:00 08.10.2019
Мінінфраструктури звільнило голову Дунайського пароплавства
14:30 08.10.2019
Мининфраструктуры предлагает направить 1% средств Дорожного фонда на развитие внутренних водных путей
18:21 03.10.2019
Україна та Білорусь домовилися про розвиток судноплавства на Прип'яті та Дніпрі
15:15 30.09.2019
В уряді планують перенаправити перевезення зерна на річковий транспорт
08:20 04.09.2019
Безопасность судоходства на реках Украины будут обеспечивать с помощью беспилотников / Фото
12:30 21.06.2019
У січні-травні обсяг вантажоперевезень по Дніпру виріс на 66%
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
Всі новини країни
Армения Армения
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 17.06.2020
ЮВО: У российских мотострелков в Абхазии начался масштабный полевой выход
14:45 17.06.2020
Постпред США в НАТО: Мы прилагаем больше усилий в отношении Грузии
09:46 16.06.2020
Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна
12:30 15.06.2020
Россия является главной проблемой Грузии – министр обороны
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 17.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 16, 17 июня
20:45 17.06.2020
Российские банкиры просят правительство не переходить на отечественное ПО и IT-оборудование: нет современных технологий
19:30 17.06.2020
Брюссель: ЄС не буде переглядати політику щодо Росії
19:15 17.06.2020
"Каспийский меч": Стали известны подробности применения российских "Калибров" в Сирии / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 17.06.2020
Турция успешно продолжает операцию «Pençe-Kaplan» в Ираке
15:40 16.06.2020
Зрив турецько-російських переговорів: Боротьба за Лівію та Сирію загострюється
20:07 15.06.2020
Турецкие газовики отказываются платить “Газпрому” 2 млрд долларов
18:35 15.06.2020
В Турции спущен на воду траулер для России
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 17.06.2020
Депутати не дали згоду на приватизацію Північно-Кримського каналу
20:00 17.06.2020
В госпитале ЧФ России учились оказывать помощь пострадавшему водолазу
19:00 17.06.2020
Посадовцям "Електроважмашу" повідомили про підозру за незаконні поставки до РФ
18:45 17.06.2020
В Крыму задержаны участники банды Басаева и Хаттаба – ФСБ РФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд