У Миколаєві з 16 червня відновили річкові перевезення
|11:45 17.06.2020
|Николаев
У Миколаєві з 16 червня після карантину відновлено річкові перевезення катером на лінії «Каботажний мол — Мала Корениха».
Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради, пише Укрінформ.
«Відділ соціально-економічного розвитку мкр Велика та Мала Коренихи поінформував жителів мікрорайону про початок річкових перевезень катером на лінії «Каботажний мол — Мала Корениха». Пільговим категоріям пасажирів надається безоплатний проїзд за проїзним квитком коштом міського бюджету», - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з відновленням навігації, працівники відділу соціально-економічного розвитку мкр Велика та Мала Коренихи організували роботу з прибирання прилеглої зеленої зони.
З 12 березня в Україні запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Нині в Україні триває адаптивний карантин до 22 червня.
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