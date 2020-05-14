Україна звернулася до генсека ООН щодо репресій РФ в окупованому Криму

11:00 17.06.2020   Крым

Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться в офіційному листі Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, текст якого Укрінформ отримав у своє розпорядження.

"Російська окупаційна адміністрація в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна, продовжує свою штучну кампанію насильницької паспортизації, що є елементом репресивної політики держави-агресора відносно громадян України, які змушені жити в умовах окупації", - наголошується в документі.

При цьому підкреслюється, що примушення жителів півострова отримувати російське громадянство є "навмисним і цинічним елементом систематичного тиску на громадян України". Якщо ж мешканці Криму відмовляються отримувати російські паспорти, їх штучно обмежують у правах на працевлаштування, медичну допомогу, соціальні та пенсійні виплати, а також у праві володіти власним майном.

"Відсутність російського паспорта часто стає підставою для примусової депортації та заборони на в'їзд до Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться у зверненні постпреда до генсека ООН.

Як наголошує Кислиця в листі, Україна зберігає рішучість захищати права й інтереси власних громадян, які проживають в тимчасово окупованому Криму. Водночас, українська сторона звернулася до генсека ООН з проханням відреагувати відповідним чином на порушення РФ міжнародного права.

"Ми сподіваємось, що послідовна увага до цих протиправних дій Російської Федерації та їх негативних наслідків для реалізації прав жителів тимчасово окупованого півострова буде представлена разом з відповідними рекомендаціями у ваших спеціалізованих тематичних доповідях щодо Криму відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - підкреслюється в листі українського посла генеральному секретарю ООН.



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