Одесская «Глобал Оушен Линк» организовала ж/д сервис между Украиной и Польшей

10:45 17.06.2020   Одесса

ООО «Глобал Оушен Линк» (Одесса) и польский логистический оператор PCC Intermodal в апреле 2020 года совместно организовали регулярный прямой железнодорожный сервис между Польшей и Украиной. 

Об этом рассказал ассоциированный партнер одесской компании Владимир Гузь нидерландскому порталу Rail Freight, пишет издание Порты Украины.

Основной целью партнеров было создание регулярного железнодорожного сервиса в условиях, когда 87% (оценка «Глобал Оушен Линк») грузоперевозок между Украиной и ЕС выполняется автотранспортом. По словам Гузя, в ситуации нехватки разрешений на автоперевозки и последующего роста цен каждые июль и август грузоотправителям необходим более предсказуемый вариант. Кроме того, благодаря железнодорожным перевозкам грузоотправитель может сэкономить 15-20% транспортных расходов.

Сервис партнеров работает через пограничный переход Мостиска. «Отсюда вы можете отправиться из любого сухого порта в ЕС в любое место в Украине в течение семи дней», — отметил Гузь.

По оценкам «Глобал Оушен Линк», результаты первых двух месяцев впечатляют, учитывая коронакризис. «За первые два месяца более 300 TEU было доставлено в конечные пункты назначения. Несмотря на не столь фантастическое начало, этот проект привлекает 3-5% новых TEU на каждом поезде», — указал Гузь.

«Стартовым периодом этого проекта был апрель 2020 года. Границы были заблокированы, проезжать без проблем могли только поезда. Однако за несколько недель до того, как мы начали, автоперевозчики снизили свои цены из-за падения цен на топливо. В результате стартовый объем первого поезда сократился на 30%», — рассказал он.

Тем не менее, первый состав отправился, вскоре последовали другие. Задачей сервиса является планирование ежедневных отправлений минимум 70 TEU на поезд.

В январе 2020 года «Глобал Оушен Линк» отправила экспериментальный контейнерный поезд со станции Никель-Побужский (Одесская железная дорога) в Роттердам. Железнодорожными операторами выступили АО «Укрзализныця», PKP Cargo и PCC Intermodal.

ООО «Глобал Оушен Линк» (Одесса) — оператор рынка грузоперевозок и логистических услуг. Предоставляет сервисы морского фрахта, автомобильных, железнодорожных и авиаперевозок, экспедирования, складской и терминальной обработки, таможенного оформления грузов, страховые и сюрвейерские услуги.



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