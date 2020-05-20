ГП «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП) в июне 2020 года впервые начало обработку каботажного грузопотока слябов.

Об этом сообщила пресс-служба госстивидора, пишет издание Порты Украины.

«Лет 20-30 назад каботажными морскими перевозками из Азовского моря в Черное (и наоборот) удивить было невозможно, с их помощью из Мариуполя в черноморские порты возили различные грузы», — указала пресс-служба.

В прошлом году госстивидор полностью прекратил обрабатывать каботажный грузопоток. Однако с марта нынешнего года перевалка каботажных грузов возобновилась. В частности, на судне Tailwind (флаг — Либерия) осуществляется доставка экспортного чугуна в морской порт «Пивденный».

С июня, впервые в истории порта, каботажными перевозками из Азовского моря в Черное начали доставлять слябы. Первая партия отправлена на судне Tailwind в Одесский морской порт 2 июня. Таким образом, грузовладелец продолжает менять логистику для части своих грузов, используя вместо железной дороги каботажные перевозки.

«В связи с необходимостью увеличения объемов перевозок грузовладелец принял решение привлечь дополнительное судно — сейчас уже третья судовая партия слябов в этом месяце грузится на теплоход Sakar (флаг — Болгария)», — сообщила пресс-служба.

ГП «ММТП» оперирует причалами №1-18 Мариупольского морского порта. Госстивидор в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 8,8%, или на 467,3 тыс. тонн — до 5,77 млн тонн.