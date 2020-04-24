В России займутся реконструкцией объектов Волго-Донского судоходного канала
|10:00 17.06.2020
|Россия
ФБУ "Администрация Волго-Донского бассейна ВВП" заключила госrонтракты по реализации комплексного проекта реконструкции ряда объектов и сооружений Волго-Донского судоходного канала.
Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота, пишет sudostroenie.info.
Контракты предусматривают выполнение строительно-монтажных работ в рамках реализации федерального проекта "Внутренние водные пути" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Предусмотрены следующие виды работ:
- реконструкция комплексов механического, электрического, гидротехнического оборудования и строительной части насосной станции № 33 в период с 2020 по 2023 гг;
- реконструкция рабочих двустворчатых ворот шлюза № 30 Волгоградского гидроузла, а также другого ответственного оборудования шлюза в период с 2020 по 2022 гг;
- устройство закрытого отводящего коллектора правой дренажной ванны и реконструкция открытой правой дренажной ванны шлюза № 2 в период с 2020 по 2021 гг;
- устройство закрытого отводящего коллектора правой дренажной ванны и реконструкция открытой правой дренажной ванны шлюза № 5 в период с 2020 по 2021 гг.
Реализация вышеперечисленных мероприятий направлена на повышение уровня безопасности и конструктивной надежности объектов судоходного канала, пишет издание.
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