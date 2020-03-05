Оккупированный Крым "съест" из российского бюджета на 20 млрд рублей больше, чем планировалось

09:45 17.06.2020   Крым

Доходная часть бюджета оккупированного Крыма на 2020 год увеличена почти на 20,7 млрд рублей. 

Соответствующие изменения в  крымский закон "О бюджете" на внеочередном заседании  "госсовета" одобрили депутаты, сообщает пресс-служба т.н. "парламента" оккупационного Крыма, пишет РИА Новости

"Доходную часть республиканского бюджета предполагается увеличить на 20 млрд 653,7 млн рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений на 20 млрд 661,1 млн рублей (дотации на 764,8 млн рублей, субсидий на 5 млрд 9,2 млн рублей, иных межбюджетных трансфертов на 14 млрд 887,1 млн рублей)", - говорится в сообщении. 

Доходная часть бюджета увеличится еще и за счет снижения поступлений от Фонда содействия жилищно-коммунального хозяйства на переселение крымчан из аварийного жилья. Так, сумма на эти цели уменьшится на 7,4 млн рублей. 

Также были внесены изменения в бюджет на 2020 год в связи с тратами на борьбу с коронавирусной инфекцией. 

После объявления режима повышенной готовности из резервного фонда Совета министров оккупированного Крыма выделили 383 млн рублей, еще почти 300 млн рублей выделили на "обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов". 

Однако в пресс-релизе не уточняются, на реализацию каких проектов и мер будут направлены полученные 20,6 млрд рублей. 

Вместе с тем, дефицит бюджета составит почти 5,5 млрд рублей. "Доля государственного долга Республики Крым на 1 января 2021 года составит 7% объема доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений", - уточнили в пресс-службе госсовета.



Ще на цю тему:

08:00 03.06.2020
Дочернее предприятие Ростеха "освоит" 7,58 млрд рублей на строительстве больницы в Севастополе
13:00 08.05.2020
Крым и Севастополь попали в тройку "российских регионов" с самыми пессимистичными прогнозами коронавирусного кризиса
10:40 22.04.2020
Минпромторг РФ внес предприятия оккупированного Крыма в список системообразующих
13:20 16.04.2020
Оккупанты хотят отправить в санатории Крыма 500 тысяч льготников
17:00 10.04.2020
В оккупированном Крыму единственной системообразующей отраслью оказалось виноделие
10:40 02.04.2020
Госдума РФ одобрила законопроект об упрощении системы госзакупок в Крыму
10:40 23.03.2020
Мартовские заморозки негативно отразились на посевах зерновых в Крыму
14:00 17.03.2020
Малый бизнес в 2019 году заключил контракты с заказчиками Крыма на 1,1 млрд рублей
10:00 13.03.2020
Инфляция в оккупированном Крыму за 2019 год составила 2,6%
15:20 05.03.2020
Севастополю обещают дополнительно 1,3 млрд рублей на ремонт двух пригородных трасс
08:20 05.03.2020
Оккупанты сообщили, что экономика Крыма выросла за год на 5,1%
15:30 03.03.2020
Крым в разы увеличили объемы поставки алкогольной продукции боевикам "ЛНР/ДНР"
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
Всі новини країни
Армения Армения
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 17.06.2020
ЮВО: У российских мотострелков в Абхазии начался масштабный полевой выход
14:45 17.06.2020
Постпред США в НАТО: Мы прилагаем больше усилий в отношении Грузии
09:46 16.06.2020
Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна
12:30 15.06.2020
Россия является главной проблемой Грузии – министр обороны
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 17.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 16, 17 июня
20:45 17.06.2020
Российские банкиры просят правительство не переходить на отечественное ПО и IT-оборудование: нет современных технологий
19:30 17.06.2020
Брюссель: ЄС не буде переглядати політику щодо Росії
19:15 17.06.2020
"Каспийский меч": Стали известны подробности применения российских "Калибров" в Сирии / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 17.06.2020
Турция успешно продолжает операцию «Pençe-Kaplan» в Ираке
15:40 16.06.2020
Зрив турецько-російських переговорів: Боротьба за Лівію та Сирію загострюється
20:07 15.06.2020
Турецкие газовики отказываются платить “Газпрому” 2 млрд долларов
18:35 15.06.2020
В Турции спущен на воду траулер для России
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 17.06.2020
Депутати не дали згоду на приватизацію Північно-Кримського каналу
20:00 17.06.2020
В госпитале ЧФ России учились оказывать помощь пострадавшему водолазу
19:00 17.06.2020
Посадовцям "Електроважмашу" повідомили про підозру за незаконні поставки до РФ
18:45 17.06.2020
В Крыму задержаны участники банды Басаева и Хаттаба – ФСБ РФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд