Доходная часть бюджета оккупированного Крыма на 2020 год увеличена почти на 20,7 млрд рублей.

Соответствующие изменения в крымский закон "О бюджете" на внеочередном заседании "госсовета" одобрили депутаты, сообщает пресс-служба т.н. "парламента" оккупационного Крыма, пишет РИА Новости.

"Доходную часть республиканского бюджета предполагается увеличить на 20 млрд 653,7 млн рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений на 20 млрд 661,1 млн рублей (дотации на 764,8 млн рублей, субсидий на 5 млрд 9,2 млн рублей, иных межбюджетных трансфертов на 14 млрд 887,1 млн рублей)", - говорится в сообщении.

Доходная часть бюджета увеличится еще и за счет снижения поступлений от Фонда содействия жилищно-коммунального хозяйства на переселение крымчан из аварийного жилья. Так, сумма на эти цели уменьшится на 7,4 млн рублей.

Также были внесены изменения в бюджет на 2020 год в связи с тратами на борьбу с коронавирусной инфекцией.

После объявления режима повышенной готовности из резервного фонда Совета министров оккупированного Крыма выделили 383 млн рублей, еще почти 300 млн рублей выделили на "обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов".

Однако в пресс-релизе не уточняются, на реализацию каких проектов и мер будут направлены полученные 20,6 млрд рублей.

Вместе с тем, дефицит бюджета составит почти 5,5 млрд рублей. "Доля государственного долга Республики Крым на 1 января 2021 года составит 7% объема доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений", - уточнили в пресс-службе госсовета.