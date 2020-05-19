Сколько воды осталось в водохранилищах для ЮБК / Видео
|09:30 17.06.2020
|Крым
Два водохранилища, Счастливенское и Загорское, которые обеспечивают питьевой водой все населенные пункты южнобережья от Гурзуфа до Фороса, сегодня заполнены на 44,7% от проектного объема.
В них осталось около 17,7 миллиона кубометров воды, сообщили РИА Новости Крым в ГУП РК "Водоканал ЮБК".
В Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорацииоккупированного Крыма сообщили, к началу июня в Счастливенском водохранилище оставалось 5,829 миллиона кубометров воды – 49% от проектного объема.
Оба водохранилища – естественного стока.
Счастливенское водохранилище находится в долине реки Манаготра, притока Бельбека. Из него вода поступает на Южный берег Крыма по гидротоннелю протяженностью 7216 метров.
Загорское водохранилище питается от реки Кача и ее притока Стили. Воды Загорского водохранилища поступают на Южный берег через Счастливенское по водоводу протяженностью более 18 километров.
Сегодня Счастливенское и Загорское водохранилища – одни из самых наполненных в Крыму.
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