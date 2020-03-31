Оккупанты заявляют, что аэропорт Симферополь в июне увеличит число авиамаршрутов в 4 раза

09:00 17.06.2020   Крым

"Международный" аэропорт Симферополь в июне увеличит маршрутную сеть полетов в четыре раза. 

Сеть в первый месяц лета увеличится до 46 направлений полетов, сообщила пресс-служба аэропорта, пишет Крыминформ.

Если в мае рейсы из Симферополя осуществляли 8 авиакомпаний по 11 направлениям, то в июне уже поданы заявки от 14 авиаперевозчиков на полеты еще в 35 российских городов. Таким образом, маршрутная сеть аэропорта Симферополь в первый месяц лета увеличится до 46 направлений полетов, – заявили в пресс-службе аэропорта.

В мае рейсы из аэропорта Симферополь осуществлялись в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Казань, Самару, Брянск, Челябинск, московские Шереметьево и Домодедово. Уже в этом месяце к перечисленным городам добавились полеты в Уфу, Омск, Оренбург, Мурманск, Пермь, Тюмень, Сыктывкар, Красноярск, Нижнекамск, Архангельск, Нижний Новгород, Череповец, Кемерово, Пензу, Томск, Новокузнецк, Нижневартовск, Иваново и московский Внуково. В ближайшие дни будут запущены рейсы в Петрозаводск, Чебоксары, Курск, Тамбов, Барнаул, Калугу, Салехард, Ярославль, Киров, Магнитогорск, Белгород, Волгоград, Воронеж, Новый Уренгой, Ульяновск и Якутск.

К выполнявшим полеты из аэропорта Симферополь в мае авиакомпаниям «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», «Азимут», «Якутия», «ИрАэро», S7 Airlines и Nordwind присоединятся еще шесть авиакомпаний: RedWings, Smartavia, «Алроса», «Ямал», «Северсталь» и «Руслайн».

Расширение маршрутной сети полетов в оккупированный Крым происходит на фоне частичного снятия ограничений, связанных с COVID-19. Весной 2020 года, из-за введенных противоэпидемических мер, пассажиропоток в аэропорту Симферополь в целом сократился на 627,7 тысяч человек. Только в мае крымский аэропорт обслужил на 330 тысяч человек меньше, чем за этот же месяц 2019 года. Пассажиропоток в последний месяц весны упал на 90,2% по сравнению с показателями мая 2019 года, а авиакомпании отменили более тысячи рейсов.



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