В России определились с компаниями по ремонту дорог оккупированного Крыма
|08:45 17.06.2020
|Крым
Правительство России определило три компании, которые будут подрядчиками капитального ремонта дорог в оккупированном Крыму в ближайшие полтора года.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, пишет Крыминформ.
«Определить АО «ВАД», АО «Центродорстрой» и ГУП «Крымавтодор» единственными исполнителями осуществляемых в 2020-2021 годах госказенным учреждением «Служба автомобильных дорог Республики Крым» закупок работ по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Республики Крым», – сказано в тексте распоряжения.
Помимо дорог общего пользования, компании выступят подрядчиком ремонта искусственных дорожных сооружений, а также элементов улично-дорожной сети муниципальных образований. Компаниям разрешено привлекать субподрядчиков для выполнения работ, но при условии выполнении ими лично не менее 40% совокупного стоимостного объема обязательств.
Срок действия контракта – до 20 декабря 2021 года.
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