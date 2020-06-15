Україні необхідно зосередити особливу увагу на нарощуванні бойових спроможностей військово-морських сил у повній відповідності до стандартів НАТО.

Зокрема, це три складові, повідомив 15 червня, міністр оборони України Андрій Таран під час виступу з нагоди призначення на посаду нового командувача ВМС в Одес, пише прес-служба МО України.

"Перша складова — це забезпечення сучасним корабельним складом з ракетним озброєнням, авіацією, береговими ракетними комплексами, засобами бойового забезпечення та радіоелектронної боротьби. Друга — створення інтегрованої системи висвітлення службм МО Уобстановки та розвідки у ближній морській зоні, систем управління та систем висвітлення підводної обстановки. Третя — це розбудова сучасної системи базування — як на Чорному, так і на Азовському морях. У Міністерстві оборони буде зроблено все необхідне, аби цю програму було реалізовано на практиці", — зазначив міністр оборони.

Андрій Таран також повідомив, що на сьогодні в оборонному відомстві ведуться переговори з іноземними партнерами щодо необхідності надання допомоги та сприяння у втіленні згаданих планів в життя.

"Ці переговори я проводив під час моїх нещодавніх візитів до Берліну та Парижу і отримав запевнення іноземних партнерів у підтримці наших прагнень розвивати флот", — додав Андрій Таран.