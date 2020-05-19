Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции водовода Феодосия – Судак
|08:00 17.06.2020
|Крым
Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию водовода Феодосия – Судак в оккупированном Крыму.
По итогам рассмотрения представленных повторно материалов выданы положительные заключения, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы РФ, пишет Крыминформ.
«Трасса реконструируемого водовода протяженностью 52 км проходит по территории Феодосийского и Судакского городских округов оккупированного Крыма. Проектной документацией предусмотрены решения, необходимые для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы водоснабжения региона», – отметили в пресс-службе.
Проектными решениями в частности предусмотрены строительство второй линии водовода от водопроводных очистных сооружений Феодосии до резервуаров чистой воды в Судаке, реконструкция водопроводных насосных станций третьего и четвертого подъема, ремонт резервуаров чистой воды на территории насосных станций третьего и четвертого подъема, резервуаров чистой воды в Судаке. В ходе реконструкции аварийной линии водовода отремонтируют водовод от районных резервуаров чистой воды до резервуаров разрыва струи и водовод в обход поселка Щебетовка, а также выполнят иные необходимые работы. Пропускная способность водовода после проведения строительных работ составит 75 тысяч кубометров в сутки.
Работы пройдут в рамках федеральной целевой программы развития оккупированных Крыма и Севастополя до 2022 года.
Застройщиком, по информации Главгосэкспертизы, выступает ГУП «Вода Крыма». Проектную документацию подготовило ООО «Градпроект».
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