Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию водовода Феодосия – Судак в оккупированном Крыму.

По итогам рассмотрения представленных повторно материалов выданы положительные заключения, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы РФ, пишет Крыминформ.

«Трасса реконструируемого водовода протяженностью 52 км проходит по территории Феодосийского и Судакского городских округов оккупированного Крыма. Проектной документацией предусмотрены решения, необходимые для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы водоснабжения региона», – отметили в пресс-службе.

Проектными решениями в частности предусмотрены строительство второй линии водовода от водопроводных очистных сооружений Феодосии до резервуаров чистой воды в Судаке, реконструкция водопроводных насосных станций третьего и четвертого подъема, ремонт резервуаров чистой воды на территории насосных станций третьего и четвертого подъема, резервуаров чистой воды в Судаке. В ходе реконструкции аварийной линии водовода отремонтируют водовод от районных резервуаров чистой воды до резервуаров разрыва струи и водовод в обход поселка Щебетовка, а также выполнят иные необходимые работы. Пропускная способность водовода после проведения строительных работ составит 75 тысяч кубометров в сутки.

Работы пройдут в рамках федеральной целевой программы развития оккупированных Крыма и Севастополя до 2022 года.

Застройщиком, по информации Главгосэкспертизы, выступает ГУП «Вода Крыма». Проектную документацию подготовило ООО «Градпроект».