Іспанська телекомпанія виправила карту з "російським" Кримом
|21:01 16.06.2020
|Крым
Іспанська телекомпанія RTVE, яка в інфографіці позначив Крим частиною Росії, після звернення посольства України в Іспанії виправила помилку.
Про це повідомила у Facebook перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає Укрінформ.
"Іспанський мовник #RTVE виправив географічну помилку", - написала вона.
Перед цим Джапарова поінформувала, що іспанська телерадіокомпанія RTVE опублікувала інфографіку про поширення COVID19, де окупований Крим позначений частиною РФ.
"Такі явища є неприпустимими. Посольство України в Мадриді вже звернулося до RTVE та МЗС Іспанії з вимогою виправити", - акцентувала перший заступник міністра.
Як повідомлялося, міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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