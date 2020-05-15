Іспанська телекомпанія RTVE, яка в інфографіці позначив Крим частиною Росії, після звернення посольства України в Іспанії виправила помилку.

Про це повідомила у Facebook перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає Укрінформ.

"Іспанський мовник #RTVE виправив географічну помилку", - написала вона.

Перед цим Джапарова поінформувала, що іспанська телерадіокомпанія RTVE опублікувала інфографіку про поширення COVID19, де окупований Крим позначений частиною РФ.

"Такі явища є неприпустимими. Посольство України в Мадриді вже звернулося до RTVE та МЗС Іспанії з вимогою виправити", - акцентувала перший заступник міністра.

Як повідомлялося, міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.