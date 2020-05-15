Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів кримських «справ Хізб ут-Тахрір» Айдера Джаппарова, Ризу Омерова, Енвера Омерова, Енвера Сейтосманова, Акрамжона Абдуллаєва і Нематжона Ісроїлова політв’язнями.

У центрі пояснюють, що кримських татар переслідують з політичних мотивів через те, що вони в ненасильницький спосіб реалізують свої права на свободу совісті, віросповідання і асоціацій, передає Радіо Свобода.

«Їх позбавили волі, щоб вони припинили публічну діяльність і критику влади. Згідно з міжнародними критеріями, вони є політичними в’язнями. Ми вимагаємо їх негайного звільнення», – мовиться у повідомленні правозахисників.

Раніше повідомлялося, що у списках політичних в’язнів, укладених правозахисним центром «Меморіал», перебувають 59 жителів окупованого Росією Криму.