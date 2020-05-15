«Меморіал» визнав політв’язнями ще шістьох фігурантів кримських «справ Хізб ут-Тахрір»

20:44 16.06.2020   Крым

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів кримських «справ Хізб ут-Тахрір» Айдера Джаппарова, Ризу Омерова, Енвера Омерова, Енвера Сейтосманова, Акрамжона Абдуллаєва і Нематжона Ісроїлова політв’язнями.

У центрі пояснюють, що кримських татар переслідують з політичних мотивів через те, що вони в ненасильницький спосіб реалізують свої права на свободу совісті, віросповідання і асоціацій, передає Радіо Свобода.

«Їх позбавили волі, щоб вони припинили публічну діяльність і критику влади. Згідно з міжнародними критеріями, вони є політичними в’язнями. Ми вимагаємо їх негайного звільнення», – мовиться у повідомленні правозахисників.

Раніше повідомлялося, що у списках політичних в’язнів, укладених правозахисним центром «Меморіал», перебувають 59 жителів окупованого Росією Криму.



Ще на цю тему:

19:43 16.06.2020
«В одиночной камере с апреля». Адвокат посетил политзаключенного Муслима Алиева в Таганроге
14:30 16.06.2020
До справи Чубарова у РФ не допускають адвоката: Полозов подав уже третю скаргу в суд
14:15 16.06.2020
Вспышка COVID-19 в российском СИЗО может стать фатальной для заключенных там крымчан – Денисова
09:15 16.06.2020
AI закликала долучися до визволення фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
08:15 16.06.2020
"Справу Джемілєва" розглядатимуть в окупованому Армянську – заочно
19:10 15.06.2020
У СІЗО, де утримують кримських мусульман, спалах коронавірусу
10:15 15.06.2020
"Справа Джемілєва": адвокат подав клопотання про попереднє слухання
20:20 12.06.2020
"Температуру міряють, стоячи через двері" - Джеміль Гафаров
16:21 12.06.2020
У окупантів бракує грошей на дзвінки учасникам «судового процесу» — Чубаров про «справу» у Криму
16:01 12.06.2020
Політв’язень Теймур Абдуллаєв понад трьох місяців утримується у ШІЗО
15:21 12.06.2020
"Одного разу людей, які беруть участь у цих набігах, притягнуть до відповідальності", — зауважив Гілмор
11:01 12.06.2020
ФСБ отпустила крымского татарина Бекирова под подписку о невыезде – адвокат
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
11:30 11.06.2020
ЮВО: В Армении российские минометчики учились уничтожать военную технику противника
18:41 10.06.2020
Реалии «дружбы» России: армию Армении заставили покупать российские снайперские винтовки
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:46 16.06.2020
Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна
12:30 15.06.2020
Россия является главной проблемой Грузии – министр обороны
19:45 12.06.2020
Парламент Грузії зробив масковий режим обов’язковим, за порушення – штрафи
18:00 11.06.2020
Грузия хочет производить на экспорт штурмовики Су-25
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
Всі новини країни
Россия Россия
09:15 17.06.2020
Навчання НАТО на Балтиці та реакція Кремля фактично нагадали епізод можливої Третьої світової війни / Фото
18:46 16.06.2020
Wall Street Journal: Росія кинула американця за ґрати, поки Трамп запрошував її в G7
17:45 16.06.2020
США разрушили нефтяной рынок союзника России
16:51 16.06.2020
Столтенберг звинувачує РФ у порушенні Основного акта НАТО-Росія
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
Всі новини країни
Турция Турция
15:40 16.06.2020
Зрив турецько-російських переговорів: Боротьба за Лівію та Сирію загострюється
20:07 15.06.2020
Турецкие газовики отказываются платить “Газпрому” 2 млрд долларов
18:35 15.06.2020
В Турции спущен на воду траулер для России
15:15 15.06.2020
Туреччина блокує в НАТО плани оборони Східної Європи - ЗМІ
Всі новини країни
Украина Украина
09:45 17.06.2020
Оккупированный Крым "съест" из российского бюджета на 20 млрд рублей больше, чем планировалось
09:30 17.06.2020
Сколько воды осталось в водохранилищах для ЮБК / Видео
09:00 17.06.2020
Оккупанты заявляют, что аэропорт Симферополь в июне увеличит число авиамаршрутов в 4 раза
08:45 17.06.2020
В России определились с компаниями по ремонту дорог оккупированного Крыма
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд