Затонуле судно в Одесі мають підняти до 25 червня – ОДА

20:30 16.06.2020   Украина

Затонулий бункерувальник Delfi в Одесі планують піднімати за допомогою балонів із повітрям – судновласник запропонував підняти його та відбуксувати в Одеський порт.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, передає Радіо Свобода.

План було напрацьовано після двох тижнів роботи водолазів на місці аварії.

«Беручи до уваги принципову позицію Одеської міської ради проти розпилу судна безпосередньо на місці затоплення, судновласник запропонував підняття Delfi за допомогою повітряних балонів. Їх мають розмістити в пустотах судна. Вони забезпечать плавучість танкеру, після цього буксири транспортують його до порту», – зазначив Куций.

Частину судна заповнило водою і піском, тому потужності буксирів не вистачить щоб одразу зняти з місця Delfi.

Наступний строк завершення робіт спливає 25 червня 2020, після чого за словами Куцого адміністрація морських портів України має самостійно розпочати ліквідаційні роботи. Куций також доручив Державній екологічній інспекції підрахувати розмір збитків, завданих навколишньому середовищу.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки.



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