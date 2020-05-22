Членство у програмі розширених можливостей НАТО прирівняє Україну до таких країн, як Швеція і Грузія.

Включення України до програми розширених можливостей НАТО – символічний крок, але для Москви він означає щось більше, сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" німецький політолог, старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва в Києві Андреас Умланд.



"Статус партнера з розширеними можливостями Україні надали відносно пізно, тому що цьому перешкоджала Угорщина. Це проміжна програма між простим партнерством і членством у НАТО. Вона прирівнює Україну до таких країн, як Швеція і Грузія, яким раніше надали такий статус. Ця програма не передбачає якихось гарантій безпеки або спільної оборони. Зате дає цілу низку нових можливостей у співпраці під час переходу української армії на стандарти НАТО, тренування солдатів, координації політичних дій з іншими країнами Альянсу. Загалом це радше символічний акт, тому що співпраця й раніше була досить тісною", – сказав співрозмовник.



На його думку, що далі Україна від Росії, то більше це лякає Москву.



"Реакція Кремля пов'язана з тим, що цей статус усе ж наближає Україну до НАТО. Країна має офіційну перспективу членства, як це було викладено ще 2008 року. Формулювання в самому анонсі про включення України до програми однозначно наголошує, що це ще не рішення про вступ в Альянс. Тобто озвучено певне обмеження. Проте для Москви цей символічний крок означає більше: Україна вже на такій стадії наближення до НАТО, що членство є можливим, і в Кремлі це бачать", – зазначив Умланд.



