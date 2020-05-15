Прокуратура АРК направила до суду справу про держзраду екссудді з Криму

20:01 16.06.2020   Крым

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього судді Сакського міськрайонного суду АРК за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

За даними слідства, суддя в 2014 році зламав присягу на вірність народу України, «перейшовши на службу в незаконно створені судові органи держави-окупанта», передає Крим.Реалії.

«Він брав безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечував становлення і зміцнення окупаційної адміністрації, надаючи допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України. Також у складі незаконно створеного «Сакського районного суду РК Росії» виносив «судові рішення» відповідно до російського законодавства», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У відомстві зазначили, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.

Ім'я та прізвище судді у відомстві не вказують, коментарів обвинуваченого у цій справі поки немає.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань України направило до суду обвинувальний висновок у справі про державну зраду щодо колишньої судді з Автономної Республіки Крим, яка «підтримувала рішення щодо придушення громадянської активності проукраїнськи налаштованих жителів півострова, які обстоювали свою позицію під час мітингу 26 лютого 2014 року».

Також у червні цього року Прокуратура АРК направила до суду обвинувальний акт стосовно екссудді Апеляційного суду АР Крим у справі про держзраду.



Ще на цю тему:

21:01 16.06.2020
Іспанська телекомпанія виправила карту з "російським" Кримом
18:31 16.06.2020
В МЗС вимагають від іспанської телерадіокомпанії виправити карту з "російським" Кримом
17:15 16.06.2020
Джапарова нагадала Кремлю, що примусова паспортизація кримчан - шлях до Гааги
16:35 16.06.2020
Парад Победы в оккупированном Симферополе все-таки состоится
14:01 16.06.2020
Кримчанин Яцкін у московському СІЗО сподівається на відновлення переговорів з обміну між Україною і Росією
13:31 16.06.2020
Україна не визнає примусової російської паспортизації в окупованому Криму — МЗС
09:30 16.06.2020
Іспанський телеканал опублікував інтерактивну карту з "російським" Кримом
08:30 16.06.2020
Турчинов оголосив суворе попередження Путіну через окупацію Криму
08:01 16.06.2020
У Києві представили заснований на архівних матеріалах проєкт "Крим – це Україна"
19:15 15.06.2020
Вице-премьер РФ едет в аннексированный Крым с проверкой
12:15 15.06.2020
Депутат Бундестагу їздив до Криму на переобрання Путіна коштом Росії
11:45 15.06.2020
США закликали Росію повернути Україні Крим і припинити репресії
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
11:30 11.06.2020
ЮВО: В Армении российские минометчики учились уничтожать военную технику противника
18:41 10.06.2020
Реалии «дружбы» России: армию Армении заставили покупать российские снайперские винтовки
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:46 16.06.2020
Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна
12:30 15.06.2020
Россия является главной проблемой Грузии – министр обороны
19:45 12.06.2020
Парламент Грузії зробив масковий режим обов’язковим, за порушення – штрафи
18:00 11.06.2020
Грузия хочет производить на экспорт штурмовики Су-25
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
Всі новини країни
Россия Россия
09:15 17.06.2020
Навчання НАТО на Балтиці та реакція Кремля фактично нагадали епізод можливої Третьої світової війни / Фото
18:46 16.06.2020
Wall Street Journal: Росія кинула американця за ґрати, поки Трамп запрошував її в G7
17:45 16.06.2020
США разрушили нефтяной рынок союзника России
16:51 16.06.2020
Столтенберг звинувачує РФ у порушенні Основного акта НАТО-Росія
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
Всі новини країни
Турция Турция
15:40 16.06.2020
Зрив турецько-російських переговорів: Боротьба за Лівію та Сирію загострюється
20:07 15.06.2020
Турецкие газовики отказываются платить “Газпрому” 2 млрд долларов
18:35 15.06.2020
В Турции спущен на воду траулер для России
15:15 15.06.2020
Туреччина блокує в НАТО плани оборони Східної Європи - ЗМІ
Всі новини країни
Украина Украина
09:45 17.06.2020
Оккупированный Крым "съест" из российского бюджета на 20 млрд рублей больше, чем планировалось
09:30 17.06.2020
Сколько воды осталось в водохранилищах для ЮБК / Видео
09:00 17.06.2020
Оккупанты заявляют, что аэропорт Симферополь в июне увеличит число авиамаршрутов в 4 раза
08:45 17.06.2020
В России определились с компаниями по ремонту дорог оккупированного Крыма
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд