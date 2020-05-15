Прокуратура АРК направила до суду справу про держзраду екссудді з Криму
|20:01 16.06.2020
|Крым
Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього судді Сакського міськрайонного суду АРК за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
За даними слідства, суддя в 2014 році зламав присягу на вірність народу України, «перейшовши на службу в незаконно створені судові органи держави-окупанта», передає Крим.Реалії.
«Він брав безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечував становлення і зміцнення окупаційної адміністрації, надаючи допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України. Також у складі незаконно створеного «Сакського районного суду РК Росії» виносив «судові рішення» відповідно до російського законодавства», – йдеться у повідомленні прокуратури.
У відомстві зазначили, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.
Ім'я та прізвище судді у відомстві не вказують, коментарів обвинуваченого у цій справі поки немає.
Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань України направило до суду обвинувальний висновок у справі про державну зраду щодо колишньої судді з Автономної Республіки Крим, яка «підтримувала рішення щодо придушення громадянської активності проукраїнськи налаштованих жителів півострова, які обстоювали свою позицію під час мітингу 26 лютого 2014 року».
Також у червні цього року Прокуратура АРК направила до суду обвинувальний акт стосовно екссудді Апеляційного суду АР Крим у справі про держзраду.
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