В ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Ростовской области состоялась встреча адвоката Назима Шейхмамбетова с политзаключенным из Крыма Муслимом Алиевым.

Об этом Шейхмамбетов сообщил «Крымской солидарности» после визита в изолятор.

«Он содержится в полуподвальном помещении, в одиночной камере и там очень сыро. Ввиду того, что он человек в возрасте, это создаёт необоснованный риск для его здоровья. В остальном пока жалоб нет», - рассказал адвокат.

Свидание, по словам адвоката, прошло не в следственном кабинете, а в кабинете для свиданий - через стекло, с помощью телефонных аппаратов. Муслим Алиев сообщил, что готовится к апеляционному суду.

«Рассмотрение апеляционной жалобы на приговор запланировано на 22 число этого месяца. Он не питает иллюзий по поводу решения апелляции, понимает, что дело политически мотивированное, поэтому ждать в суде какой-то справедливости, к сожалению, не приходится. Муслим Алиев уже готовится к этапу после оглашения приговора в апелляции», - добавил Назим Шейхмамбетов.

Как рассказал адвокат, крымский мусульманин получает письма, передачи из Крыма и выражает слова благодарности всем, кто принимал участие в инициативе «Ифтар для политузника».

«Последнее письмо он получил из города Джанкой. Это очень приятно, воодушевляет, мотивирует. Действительно, когда человек в неволе, это подобно свежему воздуху. Как питание, как глоток жизни, глоток свежести и свободы, поэтому пишите. Это очень сильно помогает всем политзаключенным», - передал слова Муслима Алиева адвокат.

Ранее, в комментарии активистам «Крымской солидарности», супруга политзаключённого - Наджие Алиева сообщала о том, что её муж содержится в одиночной камере в ФКУ «Следственный изолятор №2 ГУФСИН России по Ростовской области» с 19 апреля 2020 года.

22 июня в 10 часов утра в Апелляционном военном суде города Власиха Московской области пройдет рассмотрение апелляционной жалобы на приговор фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир», в соответствии с которым Муслиму Алиеву был вынесен срок - 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.