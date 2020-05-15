В обсерваторы оккупированного Крыма отправили 123 человека из Украины и Вьетнама
|19:22 16.06.2020
|Крым
За прошедшие сутки из пунктов пропуска на границе с Украиной в обсерваторы оккупированного Крыма отправили более сотни человек. Еще 17 человек прилетели из Вьетнама.
Об этом на ежедневном брифинге сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по оккупированных Крыма и Севастополю Дмитрий Крутиков, передает Керчь.ФМ.
"За истекшие сутки в обсерватор направлены 123 человека. Из них 106 человек – это лица, которые пересекли государственную границу в автомобильных пунктах пропуска и 17 жителей Крыма, которые были доставлены из Вьетнама", - сообщил
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