За прошедшие сутки из пунктов пропуска на границе с Украиной в обсерваторы оккупированного Крыма отправили более сотни человек. Еще 17 человек прилетели из Вьетнама.

Об этом на ежедневном брифинге сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по оккупированных Крыма и Севастополю Дмитрий Крутиков, передает Керчь.ФМ.

"За истекшие сутки в обсерватор направлены 123 человека. Из них 106 человек – это лица, которые пересекли государственную границу в автомобильных пунктах пропуска и 17 жителей Крыма, которые были доставлены из Вьетнама", - сообщил