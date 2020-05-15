Туристы не едут в оккупированный Крым, поэтому выбирают Сочи

19:01 16.06.2020   Крым

Спрос на отдых в оккупированном Крыму оживился, после того как местные "власти" отменили 14-дневную обязательную обсервацию для приезжих из других регионов.

Однако это особо не сказалось на бронировании из-за высоких цен, пишет «TourDom.ru», передает ForPost.

В первую неделю июня на долю оккупированного Крыма приходилось 28% от всех поисковых запросов на отдых в России, к середине месяца эта цифра выросла до 37%. Одновременно до 36% снизилось количество запросов относительно Сочи. При этом общее количество обращений выросло вчетверо.

Возросший интерес к оккупированному Крыму специалисты связывают с новостью об отмене обязательной обсервации для приезжающих из других субъектов России.

Однако интерес не гарантирует успешного туристического сезона. Директор по стратегическому развитию «Онлайн Турс» Екатерина Бежанова отметила, что по продажам сейчас лидируют курорты Краснодарского края, а не Крыма. Соотношение проданных туров выглядит так: 76% против 16%.

Но большинство российских туристов, чьи кошельки значительно опустели за время карантина, к отдыху у моря лишь прицениваются, так как их покупательская способность, по мнению эксперта, стремится к нулю. Поэтому основная тенденция этого года, по словам аналитиков: «пустые запросы — узнать цены и поехать на дачу».

 



Ще на цю тему:

13:01 16.06.2020
Прокурор АРК має намір відновити переговори з Інтерполом щодо розшуку суден «Чорноморнафтогазу»
12:01 16.06.2020
Слишком опасно: в оккупированном Симферополе отменили парад Победы
11:03 16.06.2020
В оккупированном Крыму повышают цены на роуминг
18:07 15.06.2020
Отравляющий Армянск завод Титан задолжал Крыму более 45 млн руб аренды
21:01 12.06.2020
У Сімферополі обрали запобіжний захід затриманим у справі про «теракт на ринку»
20:01 12.06.2020
Украинский суд отказался исключать российскую телеведущую Варнаву из "черного списка"
17:01 12.06.2020
Популярний журналіст зізнався, що отримав паспорт РФ в анексованому Криму
14:21 12.06.2020
Оккупанты Крыма утверждают, что спрос туристов из соседней России на отдых вырос в 20 раз
13:01 12.06.2020
«Минимущество» оккупированного Крыма пытается сдать в аренду фермерам 11 земельных участков
10:01 12.06.2020
Екокатастрофа в Армянську може повторитися: Куніцин попередив про небезпеку в Криму
19:00 11.06.2020
Екссудді Апеляційного суду Криму загрожує до 15 років за держзраду – прокуратура
11:45 11.06.2020
Мост в оккупированный Крым поставил под угрозу работоспособность порта Керченского порта
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
11:30 11.06.2020
ЮВО: В Армении российские минометчики учились уничтожать военную технику противника
18:41 10.06.2020
Реалии «дружбы» России: армию Армении заставили покупать российские снайперские винтовки
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:46 16.06.2020
Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна
12:30 15.06.2020
Россия является главной проблемой Грузии – министр обороны
19:45 12.06.2020
Парламент Грузії зробив масковий режим обов’язковим, за порушення – штрафи
18:00 11.06.2020
Грузия хочет производить на экспорт штурмовики Су-25
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
Всі новини країни
Россия Россия
09:15 17.06.2020
Навчання НАТО на Балтиці та реакція Кремля фактично нагадали епізод можливої Третьої світової війни / Фото
18:46 16.06.2020
Wall Street Journal: Росія кинула американця за ґрати, поки Трамп запрошував її в G7
17:45 16.06.2020
США разрушили нефтяной рынок союзника России
16:51 16.06.2020
Столтенберг звинувачує РФ у порушенні Основного акта НАТО-Росія
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
Всі новини країни
Турция Турция
15:40 16.06.2020
Зрив турецько-російських переговорів: Боротьба за Лівію та Сирію загострюється
20:07 15.06.2020
Турецкие газовики отказываются платить “Газпрому” 2 млрд долларов
18:35 15.06.2020
В Турции спущен на воду траулер для России
15:15 15.06.2020
Туреччина блокує в НАТО плани оборони Східної Європи - ЗМІ
Всі новини країни
Украина Украина
09:45 17.06.2020
Оккупированный Крым "съест" из российского бюджета на 20 млрд рублей больше, чем планировалось
09:30 17.06.2020
Сколько воды осталось в водохранилищах для ЮБК / Видео
09:00 17.06.2020
Оккупанты заявляют, что аэропорт Симферополь в июне увеличит число авиамаршрутов в 4 раза
08:45 17.06.2020
В России определились с компаниями по ремонту дорог оккупированного Крыма
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд