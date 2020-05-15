Спрос на отдых в оккупированном Крыму оживился, после того как местные "власти" отменили 14-дневную обязательную обсервацию для приезжих из других регионов.

Однако это особо не сказалось на бронировании из-за высоких цен, пишет «TourDom.ru», передает ForPost.

В первую неделю июня на долю оккупированного Крыма приходилось 28% от всех поисковых запросов на отдых в России, к середине месяца эта цифра выросла до 37%. Одновременно до 36% снизилось количество запросов относительно Сочи. При этом общее количество обращений выросло вчетверо.

Возросший интерес к оккупированному Крыму специалисты связывают с новостью об отмене обязательной обсервации для приезжающих из других субъектов России.

Однако интерес не гарантирует успешного туристического сезона. Директор по стратегическому развитию «Онлайн Турс» Екатерина Бежанова отметила, что по продажам сейчас лидируют курорты Краснодарского края, а не Крыма. Соотношение проданных туров выглядит так: 76% против 16%.

Но большинство российских туристов, чьи кошельки значительно опустели за время карантина, к отдыху у моря лишь прицениваются, так как их покупательская способность, по мнению эксперта, стремится к нулю. Поэтому основная тенденция этого года, по словам аналитиков: «пустые запросы — узнать цены и поехать на дачу».