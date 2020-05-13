Wall Street Journal: Росія кинула американця за ґрати, поки Трамп запрошував її в G7

18:46 16.06.2020   Россия

З моменту приходу до влади Дональд Трамп намагався добитися потепління у відносинах з Росією. Але ситуація особливо не покращилася. Нагадування про причини з'явилося в понеділок, коли суд в Москві визнав колишнього морського піхотинця з Мічигана Пола Вілана винним в шпигунстві. Американця кинули за ґрати на 16 років.

Про це пише Wall Street Journal, додаючи, що сам засуджений назвав ситуацію "політичним театром", передає УНІАН.

Агенти ФСБ схопили його в 2018 році. Вілан стверджує, що приїхав у Москву на весілля друга. Але російська влада наполягає, що він - шпигун США.

Видання зауважує, що президент Володимир Путін може стверджувати, що суд виніс незалежне рішення.

Але в Росії не існує незалежної судової системи. "США обурені цим рішенням", - сказав Держсекретар Майк Помпео. Сім'я ж засудженого вважає, що російський суд був фарсом, покликаним дати Москві більше важелів впливу під час потенційних "обмінів в'язнями".

"Довільне ув'язнення громадян США - це популярна тактика країн-парій, таких як Іран, КНДР і Венесуела. І це неприйнятна поведінка для країни клубу G7, в який Трамп хоче повторно прийняти Росію", - пише Wall Street Journal.

 Політика президента США щодо Росії була щонайменше не рівною. Його план вивести частину американських військ з Німеччини - це незаслужений подарунок для Путіна, так само як і заяви Трампа про те, що Росія повинна приєднатися до G7, попри протест інших демократичних країн. Однак, видання хвалить американського президента за те, що він виступив проти російських порушень договорів про контроль ядерних озброєнь і, попри всі скандали, надав Україні важливу допомогу в боротьбі з Москвою.

Трамп зробив повернення американців з іноземних в'язниць своїм пріоритетом. Він навіть запровадив санкції проти Туреччини за арешт американського пастора. Хоча Анкара лишається союзником Вашингтона в НАТО. Тож засудження Вілана в Москві - це випад проти Америки й Трампа.

 



Ще на цю тему:

13:45 16.06.2020
Держдеп вимагає звільнити американця, засудженого в Росії за "шпигунство"
12:45 12.06.2020
Помпео нагадав РФ про декларовані 30 років тому прагнення до демократії та миру
19:41 04.06.2020
Стратегічні бомбардувальники B-52 США відпрацювали ракетний удар по Сибірі з Арктики
20:30 03.06.2020
В Генштабе России заявили о готовности сбивать военные самолеты США
17:30 01.06.2020
США обвинили Китай и Россию в дестабилизации ситуации на фоне протестов
11:00 01.06.2020
В дестабилизации обстановки в США заподозрили российскую сторону
13:40 22.05.2020
Трамп підтвердив, що США вийдуть з договору про відкрите небо через Росію
14:45 15.05.2020
США як і раніше мають намір заблокувати будівництво газопроводу Путіна - Atlantic Council
10:45 13.05.2020
США вилучили поставлені Росією апарати ШВЛ після пожеж в російських лікарнях
19:15 30.04.2020
Россия пригрозила США ядерным ударом
12:45 17.04.2020
США звинуватили РФ в небезпечному повітряному перехопленні
16:20 10.04.2020
Пентагон научился сканировать все российские радиочастоты
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
11:30 11.06.2020
ЮВО: В Армении российские минометчики учились уничтожать военную технику противника
18:41 10.06.2020
Реалии «дружбы» России: армию Армении заставили покупать российские снайперские винтовки
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:46 16.06.2020
Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна
12:30 15.06.2020
Россия является главной проблемой Грузии – министр обороны
19:45 12.06.2020
Парламент Грузії зробив масковий режим обов’язковим, за порушення – штрафи
18:00 11.06.2020
Грузия хочет производить на экспорт штурмовики Су-25
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
Всі новини країни
Россия Россия
18:46 16.06.2020
Wall Street Journal: Росія кинула американця за ґрати, поки Трамп запрошував її в G7
17:45 16.06.2020
США разрушили нефтяной рынок союзника России
16:51 16.06.2020
Столтенберг звинувачує РФ у порушенні Основного акта НАТО-Росія
14:45 16.06.2020
МИД России: Расширение партнерства НАТО и Украины — сигнал к войне
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
Всі новини країни
Турция Турция
15:40 16.06.2020
Зрив турецько-російських переговорів: Боротьба за Лівію та Сирію загострюється
20:07 15.06.2020
Турецкие газовики отказываются платить “Газпрому” 2 млрд долларов
18:35 15.06.2020
В Турции спущен на воду траулер для России
15:15 15.06.2020
Туреччина блокує в НАТО плани оборони Східної Європи - ЗМІ
Всі новини країни
Украина Украина
19:22 16.06.2020
В обсерваторы оккупированного Крыма отправили 123 человека из Украины и Вьетнама
19:01 16.06.2020
Туристы не едут в оккупированный Крым, поэтому выбирают Сочи
18:31 16.06.2020
В МЗС вимагають від іспанської телерадіокомпанії виправити карту з "російським" Кримом
18:17 16.06.2020
Україна і Греція обговорили можливість відновити авіасполучення з 1 липня
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд