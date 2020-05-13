З моменту приходу до влади Дональд Трамп намагався добитися потепління у відносинах з Росією. Але ситуація особливо не покращилася. Нагадування про причини з'явилося в понеділок, коли суд в Москві визнав колишнього морського піхотинця з Мічигана Пола Вілана винним в шпигунстві. Американця кинули за ґрати на 16 років.

Про це пише Wall Street Journal, додаючи, що сам засуджений назвав ситуацію "політичним театром", передає УНІАН.

Агенти ФСБ схопили його в 2018 році. Вілан стверджує, що приїхав у Москву на весілля друга. Але російська влада наполягає, що він - шпигун США.

Видання зауважує, що президент Володимир Путін може стверджувати, що суд виніс незалежне рішення.

Але в Росії не існує незалежної судової системи. "США обурені цим рішенням", - сказав Держсекретар Майк Помпео. Сім'я ж засудженого вважає, що російський суд був фарсом, покликаним дати Москві більше важелів впливу під час потенційних "обмінів в'язнями".

"Довільне ув'язнення громадян США - це популярна тактика країн-парій, таких як Іран, КНДР і Венесуела. І це неприйнятна поведінка для країни клубу G7, в який Трамп хоче повторно прийняти Росію", - пише Wall Street Journal.

Політика президента США щодо Росії була щонайменше не рівною. Його план вивести частину американських військ з Німеччини - це незаслужений подарунок для Путіна, так само як і заяви Трампа про те, що Росія повинна приєднатися до G7, попри протест інших демократичних країн. Однак, видання хвалить американського президента за те, що він виступив проти російських порушень договорів про контроль ядерних озброєнь і, попри всі скандали, надав Україні важливу допомогу в боротьбі з Москвою.

Трамп зробив повернення американців з іноземних в'язниць своїм пріоритетом. Він навіть запровадив санкції проти Туреччини за арешт американського пастора. Хоча Анкара лишається союзником Вашингтона в НАТО. Тож засудження Вілана в Москві - це випад проти Америки й Трампа.



