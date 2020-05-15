В МЗС вимагають від іспанської телерадіокомпанії виправити карту з "російським" Кримом

18:31 16.06.2020   Крым

Посольство України в Мадриді звернулося до іспанської телерадіокомпанії RTVE з вимогою виправити опубліковану нею карту, на якій Крим позначений як частина Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це перша заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова написала на своїй сторінці у Facebook.

"МЗС України продовжує "викладати" географію закордонним ЗМІ. Цього разу - іспанській телерадіокомпанії RTVE, яка опублікувала інфографіку про поширення COVID19, де окупований Крим позначений частиною РФ" - написала вона.

За словами Джапарової, такі явища є неприпустимими.

"Посольство України в Мадриді вже звернулося до RTVE та МЗС Іспанії з вимогою виправити" - додала вона.

Як повідомлялося, французька газета Le Monde виправила інтерактивну карту про поширення коронавірусу, де Крим раніше був позначений частиною Росії.

Також американське видання The New York Times публікувало карту України без Криму.



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