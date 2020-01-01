Україна і Греція обговорили можливість відновити авіасполучення з 1 липня
|18:17 16.06.2020
|Украина
Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок під час зустрічі з послом Грецької Республіки в Україні Васіліосом Борновасом обговорили можливість відновлення прямого авіасполучення між країнами, орієнтовно з 1 липня.
Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.
“Співрозмовники окремо зупинилися на обговоренні можливості відновлення прямого авіасполучення між двома країнами, орієнтовно з 1 липня 2020 року”, — повідомили в пресслужбі.
Зазначається, что у розмові сторони також обговорили практичні заходи для відновлення повномасштабних двосторонніх відносин у політичній сфері.
Заступник міністра подякував за підтримку Грецією суверенітету та територіальної цілісності України. Посол Греції запевнив, що його країна надалі продовжуватиме підтримувати Україну у питанні відновлення її суверенітету та територіальної цілісності та засуджуватиме агресивну політику РФ проти нашої держави.
Божок висловив сподівання на плідну взаємодію з Грецією в рамках Ради Європи під час грецького головування в Комітеті міністрів РЄ, а також висловив вдячність за підтримку Грецією участі України у Програмі розширених можливостей НАТО.
Сторони обговорили важливу роль, яку відіграють грецька спільнота в Україні та українська громада в Греції у процесі розбудови відносин між двома країнами.
Окрему увагу співрозмовники приділили розширенню двостороннього співробітництва в освітній та культурній сферах. Посол Греції високо оцінив заохочувальну політику української сторони стосовно вивчення новогрецької мови у навчальних закладах України. Він повідомив також, що Греція продовжуватиме запрошувати українських студентів для вивчення мови у вищих навчальних закладах Греції.
Нагадаємо, 15 червня в Україні було поновлено міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.
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