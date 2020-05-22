Міністр оборони України Андрій Таран у вівторок провів телефонну розмову з главою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим.

Важливим аспектом розмови став обмін думками щодо максимально ефективного використання консультативно-дорадчої допомоги з боку Альянсу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МОУ.

“16 червня 2020 року міністр оборони України Андрій Таран провів телефонну розмову з главою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим. Міністр оборони України наголосив на незворотності реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору”, — інформують у пресслужбі.

Повідомляється також, що під час розмови Таран висловив подяку за рішення Північноатлантичної ради, яка 12 червня визнала Україну Партнером з розширеними можливостями.

“Це рішення є свідченням успішного втілення в життя оборонної реформи та дієвого партнерства з Альянсом”, — зазначив міністр.

В ході розмови Таран та Вінніков обговорили стан та перспективи практичної реалізації Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО, в т.ч. започаткування нового циклу Процесу планування та оцінки сил і уточнення Комплексного пакету допомоги НАТО з урахуванням підготовки та прийняття нових документів стратегічного планування в Україні.

Співрозмовники погодилися, що оцінка ходу виконання РНП експертами Альянсу восени цього року надасть можливість для своєчасного внесення необхідних корегувань.

На завершення розмови Таран та Вінніков обговорили організацію телефонної розмови міністра оборони України з Генеральним секретарем НАТО.

Як повідомлялося раніше, Україна 12 червня отримала статус учасниці партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО.



У МЗС зазначили, що рішення Альянсу є визнанням значного внеску України у міжнародну безпеку, в тому числі шляхом участі в місіях під проводом НАТО, Силах реагування НАТО та відповідних навчаннях і тренуваннях. Україна розглядає програму як додатковий інструмент для поглиблення військового практичної взаємодії з Альянсом. Статуc партнерства в EOP дає старт процесу, який зробить співробітництво України з НАТО ще більш ефективним.