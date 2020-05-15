Джапарова нагадала Кремлю, що примусова паспортизація кримчан - шлях до Гааги
|17:15 16.06.2020
|Крым
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова наголосила, що примусова паспортизація кримчан є черговим проявом агресії, за який доведеться відповідати.
Про це вона написала у Twitter, повідомляє Укрінформ.
"Примусова паспортизація громадян в Криму це черговий прояв агресії, який має бути зупинено. Кремль системно порушує права людини та міжнародне право, тому має бути притягнутий до відповідальності #VisitTheHague. #CrimeaIsUkraine ", - йдеться у дописі.
Як повідомлялося, 10 червня Кабінет міністрів України призначив Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ.
За словами міністра Дмитра Кулеби, його заступниця відповідатиме за напрями публічної дипломатії, міжнародні організації, державний протокол і Крим.
Еміне Джапарова - українська журналістка кримськотатарського походження.
Із квітня 2016 року вона обіймала посаду першого заступника міністра інформаційної політики України.
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