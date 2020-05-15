"Власти" оккупированного Крыма пересмотрели решение об отказе от проведения парада Победы 24 июня в столице Крыма. Парад состоится, написал на своей странице ВКонтакте "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов.

«Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода. После длительных консультаций, в том числе с министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится. При этом весь комплекс необходимых беспрецедентных мер по соблюдению безопасности и защите здоровья граждан будет принят в полном объеме», – написал Аксенов, передает Крым Информ.

Он уточнил, что достигнута договоренность с министерством обороны РФ, командующим войсками Южного военного округа Александром Владимировичем Дворниковым, которые окажут полное содействие.

Ранее сегодня "глава" оккупированного Крыма сообщил, что парад Победы в Симферополе решили не проводить из-за угрозы распространения COVID-19.