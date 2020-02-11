Столтенберг звинувачує РФ у порушенні Основного акта НАТО-Росія
|16:51 16.06.2020
|Россия
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Основоположний акт про відносини альянсу і Росії порушує російська сторона, тоді як присутність сил НАТО біля західних кордонів РФ він вважає відповідною цьому документу.
"Нові тактичні угруповання (збройних сил НАТО - ІФ) на сході європейського континенту не порушують Основоположного акта НАТО-Росія. Але ми знаємо, що це Росія не дотримується цього акту, зокрема здійснюючи агресивні дії в Україні", - заявив генсек НАТО на прес-конференції в Брюсселі у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Присутність НАТО на сході альянсу не суперечить акту НАТО-Росія", - повторив Столтенберг.
Основоположний акт про взаємні відносини, співпрацю і безпеку між Російською Федерацією та Організацією Північноатлантичного договору було підписано в 1997 році.
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