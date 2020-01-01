Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка

16:21 16.06.2020   Молдова

Генеральний прокурор Молдови Александр Стояногло відправив компетентним органам США запит на екстрадицію колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Newsmaker.

У генпрокуратурі підтвердили, що всі необхідні документи і матеріали по справі Плахотнюка вже відправлені в США.

Раніше Стояногло заявляв, що Плахотнюка буде складно екстрадувати з США в Молдову, тому, що для цього Молдові потрібно підписати з США договір про надання правової допомоги. Однак, за повідомленням прокуратури, генпрокурор відправив запит про екстрадицію на основі положень Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, яку Молдова ратифікувала в жовтні 2015 року.

Також Антикорупційна прокуратура нещодавно надіслала американській владі запит про проведення слідчих заходів щодо майна Плахотнюка, який знаходиться на території США.

Як відзначили в прокуратурі, найближчим часом і Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю відправить запит владі США за іншою кримінальною справою, в якій фігурує Плахотнюк.

Обидва судових доручення спрямовані в США з метою надання необхідних доказів, що підтверджують звинувачення, висунуті проти Плахотнюка, для виявлення та арешту активів, отриманих в результаті скоєних ним злочинів, а також для відшкодування шкоди, заподіяної в результаті крадіжки мільярда.

Нагадаємо, 22 травня суд у Кишиневі видав другий ордер на арешт Плахотнюка  у зв'язку з новими звинуваченнями, які йому висунули 18 травня.

Йдеться про створення організованої злочинної групи, відмивання коштів і шахрайство в особливо великих розмірах. Зокрема, справа стосується розкрадання мільярда доларів з банківської системи Молдови.

Плахотнюк покинув Молдову 14 червня 2019 року і вирушив в США. 13 січня 2020 року держсекретар США Майк Помпео в офіційній заяві оголосив, що США вводять санкції проти Плахотнюка і його сім'ї. 



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