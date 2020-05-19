У законопроект №2831-1 авторства депутатів від "Слуги народу" з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, виключили Управління Північно-Кримського каналу й Управління Головного Каховського магістрального каналу, які забезпечують постачання води на Кримський півострів .

"Сьогодні на комітеті з питань антикорупційної політики буде спроба повернути українську воду в Крим для того, щоб забезпечувати потреби окупантів. У законопроекті 2831-1 авторства "Слуг народу" з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, зникли Управління Північно-Кримського каналу й Управління Головного Каховського магістрального каналу. По суті - це два державних підприємства, ключовим завданням яких є забезпечувати Крим українським водою", - розповів Юрчишин агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Депутат вважає, що такі дії його колег зі "Слуги народу" - це спроба знайти механізм відновлення постачань води на Кримський півострів.

"У дивний спосіб у законопроекті, який ініціювали депутати більшості, зникає заборона на приватизацію державних підприємств, які забезпечують роботу кримських каналів. Що це? Черговий прояв непрофесіоналізму абочи реалізація російських планів?" - додав нардеп.