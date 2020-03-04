Росія і Туреччина перенесли терміни переговорів між головами дипломатичних відомств. Планувалось порушити питання конфліктів у Сирії та Лівії, в яких обидві держави приймають участь підтримуючи різні сторони збройного протистояння. Що відбувається й чого очікувати надалі?

Про це пише Ілія Куса на своїй сторінці в Facebook, повідомляє «ЗІК»

Переговори між Туреччиною і Росією зірвалися. Саміта не буде. Поки що. А тепер стежимо за руками.

Відразу після цього запустилися цікаві процеси навколо Лівії та Сирії, яку сторони повинні були обговорити на переговорах вчора.

За інформацією турецьких джерел, підрозділи уряду національної згоди в Тріполі готують нову військову операцію із захоплення міста Сирт. Цим і пояснюють зрив турецько-російських переговорів.

Через ті ж турецькі джерела, активно розганяється інфа про те, що Росія вже не вірить в Халіфу Хафтара, і згодна з ідеєю його "злити", і замінити на когось більш конструктивного і схильного до переговорів. Називається ім'я Агілли Салеха - голови законного парламенту Лівії в Тобруку.

Паралельно з цим, на північному заході Сирії загострюється військова обстановка. Урядові війська за підтримки РФ готують довгоочікувану операцію проти бойовиків із захоплення південної частині провінції Ідліб, що знаходиться на півдні від траси М4 "Алеппо-Латакія", яку Туреччина і Росія в березні зробили "демілітаризованою зоною".

У відповідь, відбувається нарощування турецького угруповання військ в самому Ідлібі. Туди продовжують щодня перекидати техніку і військових. Один за одним, турки віджимають у непідконтрольних ідлібських угруповань їхні блокпости вздовж траси М4, щоб повністю звільнити її для реалізації російсько-турецьких домовленостей.

Містичним чином починають гинути командири різних антиурядових угруповань, які так чи інакше виступають проти російсько-турецьких договорняків і проти виведення бойовиків з-під траси М4.

Вчора вбили двох командирів "Аль-Каїди", включаючи засновника і верховного лідера угрупування "Хуррас Ад-Дін" Халеда Аль-Арурі. А сьогодні невідомі застрелили двох командирів протурецьких угруповань з коаліції "Фронт національного визволення".

Загалом, мені ця ситуація бачиться наступним чином.

Ердоган не захотів просто так здаватися, і вирішив зробити ще одну спробу захопити місто Сирт на північному сході Лівії, щоб посилити свої переговорні позиції, ставши панівною силою в цій країні за рахунок отримання контролю над "нафтовим півмісяцем".

Росія сприйняла це без особливого ентузіазму, однак судячи про відсутність якихось різких заяв щодо цього, залишає поле для переговорів, і в цілому готова до договорняків щодо Сирту і майбутнього Халіфи Хафтара, який зараз знаходиться на межі прірви.

Оскільки Лівія і Сирія останнім часом обговорювалися в одному пакеті, то і регіональні домовленості між Анкарою і Москвою можуть бути пов'язані між собою.

Сирт, Хафтар, Ідліб, сирійські курди, Східне Середземномор'я - все може йти в одному пакеті, який і збиралися обговорювати вчора.

Ймовірно, Туреччина і РФ благословлять нові військові операції в Сирії та Лівії, а там подивляться, як все буде відбуватися, а потім вирішать за підсумком.

На цьому тлі, поки Ердоган і Путін щось там перетирають щодо обмінів Сирт-Ідліб, в арабомовній пресі з'явилися повідомлення про те, що Саудівська Аравія і ОАЕ чинять тиск на Єгипет з тим, щоб він втрутився в конфлікт у Лівії і надав пряму військову підтримку Хафтару під Сиртом.

В Каїрі не бажають цього робити, побоюючись негативних соціально-економічних наслідків і підриву своєї легітимності в очах лівійців, які можуть не сприйняти чергову іноземну інтервенцію.

А навколо Східного Середземномор'я вирують пристрасті через заблоковані Туреччиною енергопроєкти європейців, ізраїльтян і греків, а також через спірні кордони Греції і Туреччині, через що обидві країни перекидаються безпрецедентними взаємними погрозами, а Париж вже прямо звинувачує Туреччину в порушенні збройового ембарго проти Лівії.

Тиждень буде веселим.