Угорщина так і не зняла вето на проведення комісії "Україна-НАТО"

15:21 16.06.2020   Украина

Угорщина так і не зняла своє вето на зустрічі комісії "Україна-НАТО" на рівні міністрів і вище, не дивлячись на надання Україні статусу партнера розширених можливостей.

Про це на брифінгу у вівторок заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.

"Що стосується питання зустрічей на рівні міністрів у комісії "НАТО-Україна", то це питання ще не вирішене, тому ми все ще займаємося цим питанням, і я сподіваюся знайти спосіб його вирішити", - сказав генсек, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи означає надання статусу Україні автоматичне зняття Угорщиною вето на проведення таких зустрічей.

Варто зазначити, що рішення про приєднання України до програми розширених можливостей в НАТО приймалося консенсусом, а значить, Угорщина також погодилася на такий крок.

"Союзники по НАТО вирішили надати Україні статус партнера з розширеними можливостями, тому що Україна виявилася дуже цінним партнером для НАТО, ми працюємо з ними по-різному, і це шлях до поглиблення нашого партнерства з Україною", - зауважив Столтенберг на брифінгу.

У МЗС зазначили, що рішення Альянсу є визнанням значного внеску України у міжнародну безпеку, в тому числі шляхом участі в місіях під проводом НАТО, Силах реагування НАТО та відповідних навчаннях і тренуваннях. Україна розглядає програму як додатковий інструмент для поглиблення військового практичної взаємодії з Альянсом. Статуc партнерства в EOP дає старт процесу, який зробить співробітництво України з НАТО ще більш ефективним.



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