Админграницу Крыма с Херсонщиной за сутки пересекли почти полсотни человек – МВД Украины
|15:03 16.06.2020
|Крым
За минувшие сутки, после официального возобновления работы КПВВ, админграницу аннексированного Крыма с Херсонской областью пересекли пересекли 458 человек.
Об этом 16 июня сообщает пресс-служба МВД Украины, передают Крым.Реалии.
«Сейчас контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар» продолжают функционировать в штатном режиме. Напоминаем, все граждане, которые направляются на материковую часть Украины, обязаны установить мобильное приложение «Действуй дома» и отбыть двухнедельный самоизоляцию», – говорится в сообщении.
С 14-15 июня в Кабмине Украины было принято решение снять ограничения работы КПВВ на админгранице между аннексированным Крымом и Херсонской областью. Ограничения должны были действовать до 22 июня.
В Госпонграслужбе Украины утверждали, что после восстановления работы КПВВ после карантина из-за коронавируса на админгранице Крыма с Херсонской областью, ажиотажа не наблюдается.
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