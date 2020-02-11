МИД России: Расширение партнерства НАТО и Украины — сигнал к войне
|14:45 16.06.2020
|Россия
Расширение партнерства НАТО с Украиной в Москве расценивают как политический сигнал о том, что альянс не заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.
Такое заявление 15 июня в комментарии агентству РИА Новости сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.
«Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве. Это первое. Второе — это абсолютно четкий сигнал того, что НАТО не заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта для того, чтобы обосновывать накачку восточного фланга альянса и продолжать демонизировать Россию как главную угрозу Западу», — сказал он.
Напомним, что 12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Позже в Брюсселе эту информацию подтвердили, но при этом подчеркнули, что новый статус Украины не является сигналом о решении ее вступления в альянс.
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