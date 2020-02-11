Расширение партнерства НАТО с Украиной в Москве расценивают как политический сигнал о том, что альянс не заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Такое заявление 15 июня в комментарии агентству РИА Новости сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.

«Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве. Это первое. Второе — это абсолютно четкий сигнал того, что НАТО не заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта для того, чтобы обосновывать накачку восточного фланга альянса и продолжать демонизировать Россию как главную угрозу Западу», — сказал он.

Напомним, что 12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Позже в Брюсселе эту информацию подтвердили, но при этом подчеркнули, что новый статус Украины не является сигналом о решении ее вступления в альянс.

