До справи Чубарова у РФ не допускають адвоката: Полозов подав уже третю скаргу в суд
|14:30 16.06.2020
|Крым
Адвокат Микола Полозов втретє подав скаргу в підконтрольний Росії суд на свій відвід від справи голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова.
Попередні дві були відхилені, за словами адвоката, з формальних причин, передає УНН з посиланням на “Коммерсант”.
Як повідомляє видання, відведення адвоката слідчий пояснив тим, що Микола Полозов захищав Ахтема Чийгоза, раніше незаконно засудженого за організацію масових мітингів у Сімферополі в 2014 році
Адвокат вважає, що суд навмисно затягує розгляд його скарги, щоб не допустити до справи захисника, досконально знайомого з матеріалами справи.
“Нову скаргу на дві постанови слідчого СКР, який розслідує справу стосовно Рефата Чубарова, Микола Полозов подав до Київського районного суду Сімферополя 11 червня”, — пише видання.
Повідомляється, що першу, подану в квітні, суд не прийняв до розгляду, оскільки в ній не було вказано контактний телефон або адресу Рефата Чубарова для його сповіщення. Наступного разу Полозов вказав номер телефону пана Чубарова. “Суд придумав нову відмовку. Мовляв, у суду немає можливості дзвонити за кордон (Чубаров живе на материковій Україні — ред.) ”, - сказав адвокат.
У нових скаргах він вказав і адресу, і телефон Рефата Чубарова.
Також Полозов зазначив, що може сам сповістити його про дату засідання суду і що він все одно не з’явиться, оскільки цей же суд у 2015 році заочно заарештував голову Меджлісу по іншій справі і оголосив в розшук.
Нагадаємо, на початку травня Слідчий комітет Росії в окупованому Криму завершив провадження попереднього розслідування у справі проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.
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