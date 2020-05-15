До справи Чубарова у РФ не допускають адвоката: Полозов подав уже третю скаргу в суд

14:30 16.06.2020   Крым

 Адвокат Микола Полозов втретє подав скаргу в підконтрольний Росії суд на свій відвід від справи голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова.

Попередні дві були відхилені, за словами адвоката, з формальних причин, передає УНН з посиланням на “Коммерсант”.

Як повідомляє видання, відведення адвоката слідчий пояснив тим, що Микола Полозов захищав Ахтема Чийгоза, раніше незаконно засудженого за організацію масових мітингів у Сімферополі в 2014 році

Адвокат вважає, що суд навмисно затягує розгляд його скарги, щоб не допустити до справи захисника, досконально знайомого з матеріалами справи.

“Нову скаргу на дві постанови слідчого СКР, який розслідує справу стосовно Рефата Чубарова, Микола Полозов подав до Київського районного суду Сімферополя 11 червня”, — пише видання.

Повідомляється, що першу, подану в квітні, суд не прийняв до розгляду, оскільки в ній не було вказано контактний телефон або адресу Рефата Чубарова для його сповіщення. Наступного разу Полозов вказав номер телефону пана Чубарова. “Суд придумав нову відмовку. Мовляв, у суду немає можливості дзвонити за кордон (Чубаров живе на материковій Україні — ред.) ”, - сказав адвокат.

У нових скаргах він вказав і адресу, і телефон Рефата Чубарова.

Також Полозов зазначив, що може сам сповістити його про дату засідання суду і що він все одно не з’явиться, оскільки цей же суд у 2015 році заочно заарештував голову Меджлісу по іншій справі і оголосив в розшук.

Нагадаємо, на початку травня Слідчий комітет Росії в окупованому Криму завершив провадження попереднього розслідування у справі проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.



Ще на цю тему:

14:15 16.06.2020
Вспышка COVID-19 в российском СИЗО может стать фатальной для заключенных там крымчан – Денисова
09:15 16.06.2020
AI закликала долучися до визволення фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
08:15 16.06.2020
"Справу Джемілєва" розглядатимуть в окупованому Армянську – заочно
19:10 15.06.2020
У СІЗО, де утримують кримських мусульман, спалах коронавірусу
10:15 15.06.2020
"Справа Джемілєва": адвокат подав клопотання про попереднє слухання
20:20 12.06.2020
"Температуру міряють, стоячи через двері" - Джеміль Гафаров
16:21 12.06.2020
У окупантів бракує грошей на дзвінки учасникам «судового процесу» — Чубаров про «справу» у Криму
16:01 12.06.2020
Політв’язень Теймур Абдуллаєв понад трьох місяців утримується у ШІЗО
15:21 12.06.2020
"Одного разу людей, які беруть участь у цих набігах, притягнуть до відповідальності", — зауважив Гілмор
11:01 12.06.2020
ФСБ отпустила крымского татарина Бекирова под подписку о невыезде – адвокат
09:15 12.06.2020
Окупанти в Криму оштрафували імама за "незаконну місіонерську діяльність"
08:15 12.06.2020
ФСБ затримала кримського татарина на окупованому півострові
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
11:30 11.06.2020
ЮВО: В Армении российские минометчики учились уничтожать военную технику противника
18:41 10.06.2020
Реалии «дружбы» России: армию Армении заставили покупать российские снайперские винтовки
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
17:00 11.06.2020
Болгария еще 2 года будет искать нефть на черноморском шельфе
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:46 16.06.2020
Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна
12:30 15.06.2020
Россия является главной проблемой Грузии – министр обороны
19:45 12.06.2020
Парламент Грузії зробив масковий режим обов’язковим, за порушення – штрафи
18:00 11.06.2020
Грузия хочет производить на экспорт штурмовики Су-25
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
09:49 12.06.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк просив про притулок у США
Всі новини країни
Россия Россия
18:46 16.06.2020
Wall Street Journal: Росія кинула американця за ґрати, поки Трамп запрошував її в G7
17:45 16.06.2020
США разрушили нефтяной рынок союзника России
16:51 16.06.2020
Столтенберг звинувачує РФ у порушенні Основного акта НАТО-Росія
14:45 16.06.2020
МИД России: Расширение партнерства НАТО и Украины — сигнал к войне
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
Всі новини країни
Турция Турция
15:40 16.06.2020
Зрив турецько-російських переговорів: Боротьба за Лівію та Сирію загострюється
20:07 15.06.2020
Турецкие газовики отказываются платить “Газпрому” 2 млрд долларов
18:35 15.06.2020
В Турции спущен на воду траулер для России
15:15 15.06.2020
Туреччина блокує в НАТО плани оборони Східної Європи - ЗМІ
Всі новини країни
Украина Украина
19:22 16.06.2020
В обсерваторы оккупированного Крыма отправили 123 человека из Украины и Вьетнама
19:01 16.06.2020
Туристы не едут в оккупированный Крым, поэтому выбирают Сочи
18:31 16.06.2020
В МЗС вимагають від іспанської телерадіокомпанії виправити карту з "російським" Кримом
18:17 16.06.2020
Україна і Греція обговорили можливість відновити авіасполучення з 1 липня
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд