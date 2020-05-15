В окупованому Криму за останню добу виявили 15 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість хворих, за офіційними даними «влади», досягла 748 осіб (561 — у Криму, 187 — у Севастополі).

Про це повідомив окупаційний «голова» Криму Сергій Аксьонов у соцмережах, передає ATR.

«За 15 червня на території Республіки Крим підтверджено 15 нових випадків коронавірусної інфекції. 10 з них виявлені при проведенні протиепідемічних заходів по раніше зареєстрованим випадкам, 5 — при зверненні за медичною допомогою. Усі хворі госпіталізовані, визначено коло контактних осіб, щодо яких проводяться профілактичні заходи», — повідомив він.

За даними місцевих ЗМІ, у Росспоживнагляді уточнили, що з п’ятнадцяти нових випадків два виявили в Ялті, п’ять — в Євпаторії, один — у Роздольненському районі, два — у Феодосії, два — у Кіровському районі.

Так, загальна кількість хворих у Криму, за офіційними даними «влади», досягла 748 осіб (561 — у Криму, 187 — у Севастополі). Відомо, що усього 20 пацієнтів з COVID-19 на півострові померли (17 — у Криму, 3 — у Севастополі).

На офіційному ресурсі російського штабу щодо поширення COVID-19 «Стопкоронавирус.рф» станом на 15 червня повідомляється про 539 інфікованих в окупованому Криму і про 187 — у Севастополі. Водночас Постійне представництво президента України в АРК стверджує, що Росія замовчує реальний стан справ з інфікованими COVID-19 в Криму.

Раніше стало відомо, що попри зростання кількості випадків COVID-19 у Криму «влада» півострову ухвалила рішення про те, що з 15 червня скасовується режим самоізоляції для усіх категорій громадян, а також відміняється обов’язкова обсервація для приїжджих. З 1 липня окупанти обіцяють пускати на півострів російських туристів.

Як відомо, нині у Криму діє «режим підвищеної готовності», оголошений через поширення COVID-19. «Влада» півострову поступово пом'якшує обмежувальні заходи. Так, з 1 червня на півострові відновили роботу літні майданчики кафе і ресторанів. З 15 червня в окупованому Криму починається поетапне відновлення роботи об'єктів санаторно-курортного комплексу.