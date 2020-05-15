Слишком опасно: в оккупированном Симферополе отменили парад Победы

12:01 16.06.2020   Крым

Парад Победы отменен в оккупированном Симферополе из-за угрозы распространения коронавируса.

О принятии соответствующего решения "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксёнов сообщил на своей странице ВКонтакте, передает Крым Информ.

«В целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, в соответствии с указом президента Российской Федерации «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» и по согласованию с федеральными органами государственной власти мной принято важное решение о том, что 24 июня Парад Победы состоится только в городе-герое Керчи, – написал Аксёнов. – Это решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались в последние несколько месяцев».

"Глава" оккупированного Крыма подчеркнул, что самая главная задача – предотвратить распространение коронавирусной инфекции, не допустить выхода ситуации из-под контроля. С этой целью необходимо проводить весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Для Крыма это особенно важно в период курортного сезона, считает Аксенов.

«Парад Победы имеет для всех нас особую ценность, он объединяет, сближает и роднит людей всех поколений и национальностей. Память о Великой Победе – важнейший нравственный ориентир и идеологический стержень для всех нас, для наших детей и внуков. Уверен, что по накалу эмоций Парад Победы в Керчи ничем не уступит праздникам прошлых лет, ведь это то, что в нашем сердце, и никак не зависит от внешних обстоятельств. Преодолевая трудности, мы становимся сильнее и сплоченнее», – добавил Аксёнов.

По его словам, прямая трансляция парада, который пройдет в оккупированной Керчи, будет доступна на различных информационных площадках.

Изначально предполагалось, что на территории аннексированного Крымского полуострова парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Керчи, Симферополе и Севастополе 24 июня. В Симферополе планировали провести три репетиции: 16, 18 и 20 июня.

В этом году из-за ограничительных мер, введенных для недопущения распространения коронавируса во всей России, в том числе и в оккупированном Крыму, празднование Дня Победы впервые прошло без массовых мероприятий. Тем не менее в дистанционном формате состоялся ряд праздничных акций. В частности, в небе над Севастополем и Керчью прошел воздушный парад.



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