За минулу добу кількість підтверджених випадків COVID-19 у Росії зросла на 8248, повідомив оперативний штаб із боротьби з поширенням коронавірусу. Згідно з повідомленням, добовий приріст хворих скоротився до 1,5%.

«За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавирусной інфекції COVID-19 – 8248 в 82 регіонах, в тому числі виявлено активно 2950 (35,8%) без клінічних проявів», – йдеться в повідомленні, передає Радіо Свобода.

За минулу добу 193 людини померли, одужали – понад 9700.

Наразі в Росії зафіксовано 545 458 випадків COVID-19, понад 7 тисяч померли, близько 245 тисяч продовжують лікування.