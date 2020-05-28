За добу у Росії коронавірус виявили у понад 8 тисяч людей
|11:45 16.06.2020
|Россия
За минулу добу кількість підтверджених випадків COVID-19 у Росії зросла на 8248, повідомив оперативний штаб із боротьби з поширенням коронавірусу. Згідно з повідомленням, добовий приріст хворих скоротився до 1,5%.
«За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавирусной інфекції COVID-19 – 8248 в 82 регіонах, в тому числі виявлено активно 2950 (35,8%) без клінічних проявів», – йдеться в повідомленні, передає Радіо Свобода.
За минулу добу 193 людини померли, одужали – понад 9700.
Наразі в Росії зафіксовано 545 458 випадків COVID-19, понад 7 тисяч померли, близько 245 тисяч продовжують лікування.
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