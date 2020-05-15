В Україні за добу зафіксували 666 нових випадків коронавірусу
|11:16 16.06.2020
|Украина
В Україні зафіксовано за добу нових 666 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За минулу добу захворіло 666 осіб. З них 52 дитини, а також 63 медпрацівники", - сказав Степанов.
За його словами, за минулу добу було госпіталізовано 172 особи та зафіксовано 11 летальних випадків, при цьому одужало 275 пацієнтів.
"Загалом за весь час пандемії захворіло 32 476 людей. З них 2402 дитини, а також 5 600 медпрацівників", - сказав міністр.
Одужало 14 528 осіб, летальних випадків - 912.
"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області - 139, Рівненській області - 104 та Волинській області - 61", - поінформував міністр.
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