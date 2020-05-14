Греція дозволила в’їхати на свою територію громадянам Сербії, які застрягли на грецько-болгарському кордоні.

Як пише сербське видання РТС, про це вчора пізно увечері повідомив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив Івіца Дачич, уряд Греції пізно увечері вирішив дозволити в’їзд громадянам Сербії, які застрягли на кордоні у Болгарії після того, як з’ясувалося, що Греція впускає лише громадян країн ЄС або резидентів, а в’їзд для громадян третіх країн буде закритий до 1 липня, як рекомендувала Єврокомісія.

За його словами, це рішення стосується лише громадян Сербії, які застрягли у Болгарії, але не у Північній Македонії. Фінальне рішення щодо подальшого в’їзду громадян Сербії до Греції очікується сьогодні.

Сербія була серед третіх країн, для громадян яких Греція пообіцяла відкрити кордон з 15 червня без зобов’язання надавати тест на COVID-19. Транзит через свою територію до Греції сербам дозволили Північна Македонія і Болгарія.

Однак на в’їзді до Греції з’ясувалося, що туди пускають лише громадян країн ЄС або резидентів.

У понеділок сербське міністерство торгівлі, туризму і телекомунікацій отримало підтвердження з посольства в Афінах, що чинні заходи на кордоні Греції продовжені до 30 червня. На практиці це означає, що туристи з Сербії зможуть в’їхати в Грецію з 1 липня.