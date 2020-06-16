В Україні перелік місць для пляжного відпочинку не обмежується лише Одесою та тимчасово окупованим Кримом. Вихід до Чорного й Азовського морів є також у інших регіонів, на території яких вистачає мальовничих місць, де можна провести літню відпустку у розрахунку на будь-який смак і гаманець.

"Апостроф" розпочинає серію матеріалів про те, де і за які гроші можна відпочити в умовах, коли закордонні тури недоступні через епідемію коронавірусу. Наш перший матеріал присвячений Миколаївській області та її чорноморським курортам.

Коблево - місцева перлина

На території Миколаївської області розташовано кілька пляжних курортів на будь-який смак і бюджет. Найбільший із них - Коблево. Сюди відпочиваючих ваблять зручні піщані пляжі, можливості для сімейного відпочинку, розвинена, за провінційними мірками, інфраструктура.

До плюсів Коблевого також можна віднести вдале географічне розташування. Курорт розташований між Одесою, яку від нього віддаляють близько 60 км, і Миколаєвом, що перебуває від Коблевого на відстані приблизно 80 кілометрів. Між містами курсують автобуси. Відстань від Києва значна - понад 500 км. Зі столиці можна, наприклад, дістатися поїздом до Одеси, а потім - доїхати на автобусі.

Наразі Коблево активно розвивається як курорт, де можна непогано відпочити і розважитися. Як правило, сюди подобається їздити молоді, якій цікаво не тільки повалятися на пляжі, а й "запалювати" на дискотеках і в нічних клубах. Кожен сезон у Коблевому проводять конкурси та фестивалі. Відпочиваючі з дітьми можуть відвідати аквапарк і лунапарк.

Ціни тут вищі, ніж в інших курортних селищах регіону, але і варіантів для вибору також більше. Крім традиційних міні-пансіонатів і баз відпочинку, туристам можуть запропонувати відпочинок у котеджних комплексах. Тут доведеться викласти близько 1000-1200 гривень на добу за номер. Вартість номерів у готелях стартує від 600-700 гривень на добу. Можна зупинитися в пансіонатах із номерами по 300 гривень з людини, але потрібно бути готовим до деяких побутових незручностей: відсутності гарячої води, інтернету, "зручностей" на вулиці тощо.

Оздоровитися в Рибаківці

Поблизу Коблевого розташоване курортне селище Рибаківка - одне із найкращих місць для відпочинку з дітьми або літніми батьками. Селище оточене хвойним лісом, і якщо ви хочете не лише відпочити, а й підлікуватися, то Рибаківка - вдалий варіант. Крім "традиційного" пляжного відпочинку, тут можна оздоровитися на грязе-сольовому озері Тузла. Також тут ви можете позайматися віндсерфінгом.

На території селища є декілька десятків санаторіїв, баз відпочинку та пансіонатів. Тут не така різноманітність барів, дискотек і ресторанів, як у Коблевому, але й ціни на житло нижчі. Приватний будинок на 3-4 кімнати з усім необхідним для відпочинку можна зняти за 1000-1300 гривень на добу. У міні-пансіонатах ціни, залежно від комфорту, близькості до моря і наявності харчування, стартують від 150-200 гривень з людини за добу без харчування. Потрібно мати на увазі, що це будуть найскромніші варіанти. Для нормального відпочинку тут потрібно розраховувати на суму в 350-450 гривень з людини на добу.

Добиратися доведеться приблизно так само, як і до Коблевого. Відстань від Рибаківки до Миколаєва - близько 80 км, від Одеси - трохи більш як 90 км. Від Києва - близько 560 км. Найпростіший варіант - доїхати на поїзді до Одеси, а потім вже на маршрутці до Рибаківки. Потрібно мати на увазі, що з Миколаєва в Рибаківку маршрутки ходять частіше, але в сам Миколаїв з Києва доведеться їхати кілька годин автобусом. У цьому плані добиратися з Києва на поїзді буде найприйнятнішим варіантом.

Спокійний відпочинок

Лугове – наступне курортне селище, розташоване неподалік від Коблевого. Місць для відпочинку тут менше, ніж у Коблевому чи Рибаківці. Відпочиваючих сюди ваблять піщані пляжі, тепле море та красиві пейзажі.

На території селища є кілька кемпінгів, де можна розбити намет. У плані об'єктів розміщення, то тут також все дуже традиційно: приватні готелі, міні-пансіонати і бази відпочинку. Якщо судити з цін, які вказано на місцевих сайтах, то в середньому в пансіонаті можна буде відпочити на двох (без харчування) у межах 380-500 гривень на добу з людини. З харчуванням вже дорожче: близько 650-800 гривень на добу.

На території селища є ринок і розважальний комплекс із магазинами, кафе, дискотекою та інтернет-кафе.

Якщо вас цікавить саме відлюдний відпочинок далеко від міського шуму-гаму, то вам у селище Морське. Тут ще менше "руху", ніж у Луговому. Морське перебуває від Коблевого приблизно за 8 кілометрів і розташовується на березі невеликої бухти.

На території селища - кілька пансіонатів і баз відпочинку. Зручні пляжі, на яких, як правило, небагато людей. На березі вистачає місця, щоб розбити намет. Морське - ідеальне місце для того, щоб тут провести кілька днів, відпочиваючи в наметі. З одного боку, спокійно і небагато людей, з іншого - всі необхідні "блага цивілізації" поруч.

Ціни на відпочинок зазвичай нижчі, ніж у Луговому, і тим більше - у Коблевому. Якщо ви маєте намір відпочивати в Морському, то плануйте витрати в межах 400-500 гривень з людини на добу. Стільки в середньому просять в місцевих пансіонатах і міні-готелях. У деяких випадках сюди, крім житла та побутових зручностей, може входити і харчування.

"Археологічний курорт"

Очаків - відносно недорогий курорт для сімейного відпочинку в Миколаївській області. Туристів сюди ваблять природа, зручні пляжі з пологим дном, а також багата історична спадщина регіону. На території Очакова розташовано безліч археологічних пам'яток: розкопки поселень древніх греків (грецьке місто-колонія Ольвія), скіфів, сарматів і слов'ян-русичів.

Крім відвідування історичних заповідників, відпочиваючим пропонуються морські прогулянки, відвідування аквапарку та дельфінарію.

Вибір об'єктів розміщення різноманітний: санаторії, пансіонати, бази відпочинку і приватний сектор. Однокімнатний номер обійдеться приблизно в 600-700 гривень на добу; двокімнатні номери - приблизно в 1500 гривень. Номери підвищеної комфортності - приблизно 1700-1800 гривень. Пропонується харчування та оздоровчі процедури. Наприклад, санаторій "Борисфен" приймає на оздоровлення людей, які мають захворювання дихальної та серцево-судинної систем.

Міні-готелі й приватні пансіонати в Очакові розраховані на будь-який смак і гаманець. Зазвичай пропонуються дво- або тримісні номери. У літні місяці в середньому просять у межах 600-700 гривень з людини на добу. Натомість надають відносно комфортабельні номери з видом на море і все необхідне, щоб організувати побут у період відпочинку: інтернет, холодильник, телевізор, газову плиту, мікрохвильовку, кондиціонер, душ та інші зручності.

Поміж інших селищ Миколаївської області Очаків можна назвати найбільш вигідним варіантом у співвідношенні ціна-послуги.

Дістатися сюди можна, як і до решти приморських селищ регіону, декількома способами: автомобіль, поїзд чи автобус. Від Миколаєва доведеться їхати близько 70 кілометрів. Одеса далі - 150 кілометрів їзди до Очакова.

Далеко від цивілізації

Якщо вам потрібно, щоб "взагалі без людей", то відпочинок у селищі Покровка, яке розташовано на Кінбурнській косі, - один із таких варіантів. Чистий пісок, просторі пляжі і природа, до якої майже не торкається рука людини. Місце в деякому сенсі унікальне. Із одного боку коса омивається Чорним морем, а з іншого - водами Дніпра.

Тут є три варіанти розміщення: міні-пансіонати, які гордо іменуються "базами відпочинку", приватні домоволодіння ("апартаменти") і "фішка" Кінбурнської коси - наметові табори, яких тут декілька. Організатори пропонують в оренду 2-3-4-місні намети. Поруч - умивальники і душ із прісною водою. Вартість проживання в таборі - близько сотні гривень на добу. Діти до 7 років - безкоштовно. Харчування відпочиваючі організовують собі самостійно. Продукти можна купити в найближчому магазині або замовити у місцевих жителів.

На "базах відпочинку" вам можуть запропонувати номери двох видів: зі зручностями (душ, туалет) і без них. У першому випадку за номер доведеться заплатити близько 250-300 гривень з людини. "Економ-варіант", при якому "зручності" розташовуються на вулиці, обійдеться в межах 150 гривень за одного відпочиваючого. Пансіонати пропонують триразове харчування а-ля "домашня кухня" або надають все необхідне для приготування їжі.

Віддаленість від людей має і свої мінуси. На косі практично немає ніяких розваг. Наступний мінус - сюди важко дістатися. Найпростіше добиратися з Очакова на катері, який курсує щодня. Своїм авто доїхати важче. І справа не тільки в тому, що відстань від Одеси становить близько 330 кілометрів, а від Києва - понад 670 кілометрів. Потрібно буде подолати непростий маршрут Олешки - Гола Пристань - Геройське - Василівка - Покровське. Є ризик, що авто, якщо це не позашляховик, просто застрягне в піску.

Економ-варіант

Селище Чорноморка розташоване на Чорноморській косі за 5 кілометрів від Очакова і близько 90 - від Коблевого. Це один із найбільш бюджетних варіантів відпочинку на морських курортах Миколаївської області. На профільних сайтах можна прочитати, що на території селища розташовано близько двох десятків "баз відпочинку". Насправді, це переважно приватні домоволодіння, перероблені під прийом відпочиваючих.

Основна перевага селища - невисокі ціни на відпочинок і відносно зручні піщані пляжі без різких поглиблень. Тут зручно відпочивати всією сім'єю, але потрібно приготуватися до того, що "зручності" й обстановка в пансіонатах будуть "середніми". Тримісний номер у цьому сезоні можна зняти приблизно за 750 гривень, чотиримісний - у межах 1000 гривень за добу. Холодна вода подається постійно. Гаряча - тільки в душах.

Із мінусів відпочинку у Чорноморці - пансіонати, як правило, пропонують тільки житло і супутню інфраструктуру: холодильники, інтернет, дитячі майданчики, мангали, місця для парковок. Про харчування доведеться подбати самостійно. На території селища є кілька магазинів і ринок. Адміністрація пансіонатів може порадити, де можна придбати продукти або замовити готову їжу.

З огляду на те, що відпочинок у селищі належить до "економ-класу", особливих розваг, шоу, атракціонів тут немає. Сюди їдуть, як правило, заради недорогого і відносно зручного пляжного відпочинку всією сім'єю.